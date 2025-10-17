Sabato 18 ottobre, alle ore 21:05, l’Orange Vélodrome di Marsiglia sarà teatro del confronto tra Olympique Marsiglia e Le Havre, valido per l’ottava giornata della Ligue 1 2025/26. I padroni di casa, spinti dal calore del proprio pubblico, puntano con decisione ai tre punti per accorciare le distanze dal vertice, sperando in un passo falso del PSG impegnato in una sfida insidiosa contro lo Strasburgo, anch’esso in lotta per le posizioni di vertice.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Le Havre

Per la sfida di sabato sera, l’Olympique Marsiglia dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 offensivo.

In porta spazio a Gerónimo Rulli, protetto dalla coppia centrale Aguerd-Pavard e dagli esterni Emerson e Tim Weah. In mediana agiranno Højbjerg e O’Riley, mentre sulla trequarti ci sarà un tridente di qualità formato da Angel Gomes, Igor Paixão e Mason Greenwood, pronti a supportare Robinio Vaz, riferimento offensivo della squadra.

Il Le Havre risponderà con un classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà Mory Diaw, con Lloris e Sangante al centro della difesa, affiancati dagli esterni Zouaoui e Loïc Nego. In mezzo al campo spazio a Seko, N’Diaye ed Ebonog, mentre il tridente offensivo sarà formato da Mambimbi, Soumaré e Namli, chiamati a impensierire la retroguardia marsigliese.

Quote di Marsiglia-Le Havre: padroni di casa nettamente favoriti

I bookmaker non hanno dubbi: il Marsiglia parte con i favori del pronostico.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.33, il pareggio a 5.00 e il successo esterno del Le Havre a 8.50. Linee simili anche per Bet365, che propone il segno 1 a 1.30, la X a 5.25 e il 2 a 10.00. Sulla carta, dunque, i normanni avranno bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo per strappare punti all’Orange Vélodrome.

Le stelle della partita: riflettori su Greenwood e Soumaré

Tutti gli occhi saranno puntati su Mason Greenwood, vero punto di riferimento dell’attacco marsigliese.

L’attaccante inglese ha disputato 4 gare da titolare per un totale di 315 minuti, realizzando 2 gol e 3 assist. Le sue giocate, sempre incisive, hanno innalzato la qualità offensiva del Marsiglia, e la sua media voto di 7.55 conferma un rendimento da fuoriclasse. Greenwood arriva alla sfida in piena fiducia e promette spettacolo all’Orange Vélodrome.

Sul fronte opposto, il Le Havre si affida a Issa Soumaré, autentica rivelazione del club normanno. In 7 presenze, il senegalese ha messo a segno 3 reti e 1 assist, dimostrando freddezza sotto porta e grande abilità nel creare spazi. Con una media di 7.43, Soumaré rappresenta la principale minaccia per la retroguardia marsigliese, pronto a vestire i panni del possibile guastafeste nella notte del Vélodrome.