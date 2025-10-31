Il futuro di Dusan Vlahovic resta un rebus in casa Juventus. Il bomber serbo presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026 e potrebbe liberarsi a parametro zero in estate. Per questo la Vecchia Signora potrebbe decidere di ascoltare delle offerte già per gennaio. Diverse squadre sono sulle sue tracce, tra cui il Chelsea che potrebbe provare a ingaggiarlo già nella finestra invernale di calciomercato.

Possibile offerta del Chelsea per Vlahovic a gennaio

I Blues sono alla ricerca di un attaccante dal grande spessore internazionale da mettere a disposizione di Maresca.

L'obiettivo del club inglese è quello di competere su tutti i fronti e di ritagliarsi uno spazio da protagonista in Champions League, come fatto in estate durante il Mondiale per club.

Stando ad alcuni rumors di mercato, la società di Londra starebbe sondando il terreno proprio per il numero nove bianconero e vorrebbe sfruttare il mancato rinnovo con la Juventus per accaparrarselo già a gennaio mettendo sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Al momento non si può parlare una reale trattativa, ma di un'idea da parte del Chelsea che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

I Blues non avrebbero problemi a soddisfare anche le richieste economiche da parte dell'entourage del calciatore, che vorrebbe un ingaggio vicino ai 12 milioni come quello che percepisce alla Juventus.

I prossimi mesi saranno quindi decisivi per il futuro del serbo.

Juve, possibile ritorno di fiamma per Kim a gennaio

In attesa di scoprire il futuro del bomber serbo, la Juventus lavora sul fronte calciomercato per puntellare la retroguardia nella sessione invernale di mercato. L'obiettivo sarebbe di rinforzare la difesa con gli arrivi di un terzino e di un centrale visto l'infortunio occorso a Bremer. Per il ruolo di difensore centrale, uno dei profili seguiti dalla dirigenza resta quello di Kim Min-Jae che ritorna con prepotenza nei radar juventini in particolare dopo l'arrivo di Luciano Spalletti.

Il centrale coreano classe '96 non è una prima scelta al Bayern Monaco e per questo starebbe valutando l'addio già a gennaio.

La Juventus è alla finestra e potrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 30 milioni; una formula che però al momento non convince il club tedesco che vorrebbe una cessione a titolo definitivo. Kim rappresenterebbe il colpo perfetto per rinforzare la difesa visto che conosce benissimo i meccanismi di Spalletti.

Oltre all'ex Napoli, il club bianconero valuta anche possibili alternative, come Beraldo, la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Più difficile la pista che porta a Mario Gila, che la Lazio vorrebbe trattenere fino al termine della stagione.