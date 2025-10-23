Andrea Cambiaso potrebbe lasciare la Juventus in estate. Nonostante un ruolo da protagonista sia con Thiago Motta che con Tudor, l'esterno italiano è uno dei pezzi pregiati della rosa bianconera e potrebbero arrivare offerte importanti nel prossimo giugno. Una delle squadre che resta interessata è il Milan che potrebbe provare ad intavolare una trattativa concreta durante la prossima sessione estiva di mercato.

Juve, il Milan continua a monitorare Cambiaso

La scorsa estate il classe 2005 era stato ad un passo dal Manchester City pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 70 milioni; una cifra prontamente rifiutata dalla Vecchia Signora che ha deciso di trattenere il ragazzo.

Nel prossimo giugno la situazione può cambiare visto il contratto in scadenza nel 2027 e l'eventuale necessità di fare cassa per trattenere altri calciatori ritenuti indispensabili come Yildiz e Thuram. Stando ad alcuni rumors di mercato, il Milan non ha smesso di seguire il 21enne esterno e potrebbe provare un assalto concreto nella prossima estate. I rossoneri potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina ai 40-45 milioni per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Bologna e Genoa, una cifra inferiore rispetto a quella proposta dal City ma figlia di prestazioni altalenanti. Al momento non si può parlare di una trattativa reale tra le parti ma di un interesse da parte del club rossonero che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Con l'eventuale cessione di Cambiaso, la Vecchia Signora ritornerebbe sul mercato per puntellare le corsie laterali. L'obiettivo numero resta Nahuel Molina che i bianconeri proveranno ad acquistare già a gennaio, altrimenti durante la prossima sessione estiva.

Si allontana Tonali, rinnovo fino al 2029 con Newcastle

Sandro Tonali resta uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare il centrocampo nel prossimo giugno. Il centrocampista italiano era stato corteggiato già nella scorsa sessione di mercato ma il Newcastle ha ribadito la sua centralità all'intero del progetto. Una centralità che dovrebbe esser confermata anche nella prossima stagione visto il rinnovo di contratto del classe 2000 fino al 2029.

Una mossa da parte dei Magpies che allontana così le voci di un forte interesse dei bianconeri ma anche del Paris Saint Germain.

Da capire se la Juventus proverà a capire i margini di manovra nonostante un rinnovo che blinda il calciatore oppure se si virerà su altri profili come Sergej Milinkovic Savic, in scadenza di contratto con l'Ali-Hilal nel giugno 2026. Anche Leon Goretzka potrebbe essere una possibilità, visto il suo possibile addio dal Bayern Monaco a giugno.