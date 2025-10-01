Cercasi centrocampista in casa Juventus. La società bianconera è molto attiva sul fronte calciomercato con l'obiettivo di rinforzare la mediana già nella finestra invernale. Sono diversi i nomi sull'agenda del direttore sportivo Comollì e tra questi resiste quello di Pierre Hojbjerg, forte mediano danese in forza al Marsiglia.

I bianconeri non mollano Hojbjerg, possibile offerta a gennaio

Il 30enne danese è uno dei punti fermi del centrocampo dell'OM e le sue prestazioni non sono passate inosservate. La Juventus continua a seguirlo dopo l'interesse mai concretizzato nello scorso giugno.

Viste però le difficoltà in mediana, i bianconeri potrebbero provare ad intavolare una reale trattativa per il classe 95 ma non sarà facile. L'OM non ha alcuna intenzione di cedere uno dei pilastri della formazione di De Zerbi visto l'ottimo inizio di stagione e solo un'offerta fuori mercato attorno ai 30-35 milioni di euro potrebbe cambiare la situazione. Una cifra che la Vecchia Signora potrebbe ricavare dalla cessione di Manuel Locatelli che piace a diversi club della Premier ed in particolare al Chelsea di Maresca.

Leadership, forza fisica, capacità tecnica e duttilità. Tutte caratteristiche che farebbero di Hojbjerg un elemento importante per il nuovo centrocampo a disposizione di Tudor.

Il danese può occupare sia il ruolo di diga davanti alla difesa assieme a Thuram, ma anche le posizioni di play ed all'occorrenza di mezz'ala in un eventuale passaggio al 4-3-3.

Opzione Mavropanos per la difesa

Altro reparto che la Juventus vorrebbe rinforzare a gennaio è la difesa. I bianconeri sono infatti alla ricerca di un'alternativa a Gleison Bremer appena rientrato dall'infortunio che gli ha costretto di saltare la passata stagione. La dirigenza sonda diversi profili e tra questi spunta la candidatura di Kostantinos Mavropanos, centrale greco che milita nel West Ham. Nonostante buone prestazione, il classe 97 non è un titolare fisso degli Hammers e la Juve vorrebbe approfittare della sua volontà di giocare con maggiore continuità per intavolare una trattativa.

Al momento si parla di un'idea, di un sondaggio esplorativo da parte della Vecchia Signora che però potrebbe esser approfondito nei prossimi mesi. La società bianconera vorrebbe provare a strappare il prestito del difensore greco, mentre il West Ham prenderebbe in considerazione solo una cessione a titolo definitivo vicina ai 20 milioni.

Duttilità e capacità di occupare tutte le posizioni difensive, fisicità e buona impostazione tecnica. Mavropanos potrebbe così rappresentare una buona alternativa per puntellare la retroguardia a disposizione di Tudor.