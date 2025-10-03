La Juventus inizia a pensare al calciomercato per puntellare l'organico già a gennaio. Le corsie esterne potrebbero subire delle modifiche con la dirigenza alla ricerca di un calciatore che possa dare quantità e qualità: uno dei nomi più gettonati resta quello di Nahuel Molina che però sarebbe finito nel mirino anche del Manchester City.

Possibile sfida dei bianconeri a City e United per Molina

Già a giugno la Juventus aveva provato ad intavolare una trattativa con l'Atletico Madrid per l'esterno argentino senza però trovare una quadra dal punto di vista economico vista la richiesta di 30 milioni da parte dei Colchoneros.

La situazione a gennaio potrebbe però cambiare vista la volontà del classe '98 di giocare con maggiore continuità per arrivare al Mondiale in una grande condizione.

Il club bianconero non ha mai smesso di monitorare l'ex Udinese e potrebbe provare a ritornare alla carica già a gennaio. I bianconeri devono però battere la concorrenza di due top club inglesi come Manchester City e Manchester United che sarebbero molto interessati al 27enne argentino. I due club di Manchester non avrebbero problemi ad accontentare le richieste economiche da parte dell'Atletico, mentre la Juve dovrebbe prima effettuare qualche cessione per avvicinarsi alla cifra richiesta dai Colchoneros.

Molina non è il solo elemento monitorato dalla dirigenza della Vecchia Signora che continua a osservare la situazione di Ferland Mendy, il quale potrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio.

Più complicata la pista che porta a Nuno Tavares, vista la richiesta di circa 40 milioni da parte della Lazio.

Non tramonta l'idea Mainoo per il centrocampo

Un altro reparto che la Juventus vorrebbe rinforzare a gennaio è il centrocampo. I bianconeri stanno valutando diversi profili e tra questi resta viva l'ipotesi legata a Kobbie Mainoo, talentuoso centrocampista inglese che potrebbe lasciare il Manchester United.

Il classe 2005 non ha molto spazio nelle rotazioni di Amorim e già a giugno aveva manifestato la sua volontà di giocare con maggiore continuità. La Juve potrebbe prendere in considerazione l'occasione e provare ad imbastire una trattativa concreta con i Red Devils. Una trattativa che al momento appare difficile vista la volontà del club inglese di prendere in considerazione solo offerte fuori mercato vicine ai 45-50 milioni di euro.

Una cifra che la Vecchia Signora potrebbe ricavare dalla cessione di Locatelli seguito da diversi club inglesi come Aston Villa e Chelsea.

Mainoo rappresenterebbe un colpo di altissimo livello per il club bianconero e darebbe fisicità, dinamismo ed inserimento alla mediana di Tudor. Con Thuram, formerebbe una coppia perfetta che potrebbe risultare fondamentale per le sorti della stagione.