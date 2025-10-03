Metz e Olympique Marsiglia si preparano a scendere in campo il prossimo sabato 4 ottobre, alle ore 17:00, allo Stade Saint-Symphorien di Metz per la settima giornata della Ligue 1 2025/26. Il confronto vedrà il pubblico di casa in tensione, nel tentativo di sconfiggere una delle compagini storiche del campionato francese. Il match si presenta come un’opportunità per entrambe le squadre di aggiungere punti preziosi alla loro classifica in vista di quella che si preannuncia come una stagione combattuta.

Quote di Metz-Marsiglia: la squadra ospite con il favore dei pronostici

I principali bookmaker mettono Marsiglia come favorita per la vittoria: William Hill quota il successo dei marsigliesi a 1.44, il pareggio a 4.40 e la vittoria casalinga a 6.00.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Bet365, che offre rispettivamente la vittoria degli ospiti a 1.50, il pareggio a 4.75 e la vittoria del Metz a 5.75.

Performance dei giocatori chiave in campo

Gauthier Hein: il fulcro creativo del Metz

Gauthier Hein, con i suoi 29 anni, è il motore del centrocampo del Metz con una media di 286 passaggi totali e 11 passaggi chiave nelle sue 5 apparizioni questa stagione.

Con 1 gol e 2 assist all’attivo, risulta un elemento determinante per il gioco d’attacco della squadra.

Habib Diallo: l’arma offensiva del Metz

Mouhamadou Habibou Diallo rappresenta l’incarnazione dell’attacco del Metz. Con un minutaggio di 270 minuti in sole 3 partite di questa stagione, ha già segnato 1 gol dimostrandosi un finalizzatore esperto. Con 4 tiri totali, di cui 3 nello specchio e 16 duelli vinti, Diallo è un nome da segnare tra i pericoli per la difesa avversaria. Tuttavia, dovrà migliorare la sua precisione sotto porta, visto il rigore fallito.

Mason Greenwood: la brillante stella di Marsiglia

Mason Greenwood è una delle principali armi offensive del Marsiglia. Con 6 apparizioni all’attivo e un impressionante rating di 7.32, si è già reso protagonista con 2 gol e 3 assist.

La sua capacità di attaccare la profondità e creare spazi per i compagni lo rende un giocatore fondamentale nel complesso tattico del suo allenatore. Ha inoltre dimostrato precisione nei tiri, con 5 su 9 nello specchio, e un’impressionante performance dal dischetto con 2 rigori trasformati su 3 tentativi.