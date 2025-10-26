L’Al-Hilal ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Sergej Milinkovic-Savic fino al 2028, blindando uno dei centrocampisti più completi e carismatici della Saudi Pro League. Il club di Riyad ha deciso di puntare con forza sull’ex Lazio, che in poco più di due anni ha conquistato tutti grazie alla sua capacità di unire tecnica, fisicità e visione di gioco. Una mossa che conferma le ambizioni della società saudita, desiderosa di continuare a dominare il panorama locale e di ritagliarsi un ruolo sempre più centrale anche a livello internazionale.

Juve, la notizia del prolungamento di Savic rimbalza anche a Torino

Il prolungamento del “Sergente” non è soltanto una notizia di rilievo per il calcio arabo, ma rimbalza con forza anche a Torino, dove il nome di Milinkovic-Savic era tornato di moda nelle ultime settimane. Alla Continassa, infatti, il serbo era considerato uno dei profili più adatti per rinforzare un centrocampo in difficoltà numerica e alla ricerca di personalità. Secondo indiscrezioni, il direttore generale Damien Comolli lo aveva inserito in cima alla short list dei giocatori da sondare in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di consegnare a Igor Tudor un elemento capace di alzare il livello qualitativo della squadra.

L’annuncio ufficiale dell’Al-Hilal, però, mette la parola fine a ogni sogno di mercato. Milinkovic-Savic non tornerà in Italia, almeno non nel futuro prossimo, e la Juventus dovrà necessariamente guardare altrove per trovare il rinforzo tanto atteso. Già nelle scorse settimane, dall’entourage del giocatore erano filtrati segnali chiari: ottimismo per il rinnovo e soddisfazione reciproca tra le parti, indizi che lasciavano intuire come la trattativa con il club saudita fosse ormai ai dettagli.

Per i bianconeri si tratta di una pista definitivamente tramontata, un colpo che avrebbe avuto anche un forte valore simbolico. Milinkovic-Savic, infatti, era stato a lungo un obiettivo della Juventus già ai tempi della Lazio, quando il suo arrivo a Torino sembrava più volte vicino senza mai concretizzarsi.

Il nuovo contratto fino al 2028 non solo chiude ogni porta a un ritorno in Serie A, ma conferma anche la solidità del progetto economico e tecnico che l’Al-Hilal ha costruito attorno ai propri top player.

Juve, ora Comolli deve virare su un altro obiettivo

Ora alla Juventus non resta che ripartire da un nuovo nome. Tra i candidati principali resta Franck Kessié, attualmente all’Al-Ahli. Il centrocampista ivoriano, ex Atalanta e Milan, avrebbe espresso la volontà di tornare nel calcio italiano, aprendo così uno scenario interessante per la dirigenza bianconera. Kessié rappresenterebbe un profilo diverso, ma complementare: meno regista, più incursore, dotato di grande forza fisica e di una conoscenza profonda del campionato.

Molto, però, dipenderà anche dal futuro di Igor Tudor, la cui posizione resta in bilico dopo un avvio di stagione altalenante. Se il tecnico croato dovesse restare in panchina fino a gennaio, la società dovrà agire con rapidità per consegnargli rinforzi adeguati e ridare equilibrio a una mediana in affanno.