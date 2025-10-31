Il Monaco affronterà il Paris nella 11ª giornata di Ligue 1 2025/26, in programma il 1° novembre alle 19:00 allo Stade Louis-II. I padroni di casa partono con i favori del pronostico, ma il Paris proverà a sovvertire i pronostici e a conquistare punti preziosi nel Principato.

Quote di Monaco-Paris: monegaschi favoriti

I bookmaker vedono il Monaco nettamente avanti nelle previsioni. Su William Hill la vittoria dei biancorossi è proposta a 1.67, il pareggio a 4.00 e il successo del Paris a 4.40. Linea simile su Bet365, con il segno 1 a 1.67, il pari a 4.33 e il 2 a 4.50.

Numeri che confermano la fiducia verso la squadra del Principato, favorita per qualità e profondità di rosa.

Akliouche e Balogun: i riferimenti del Monaco

Maghnes Akliouche si sta confermando uno dei protagonisti della stagione del Monaco: 9 presenze e 3 gol in campionato, con 2 assist e 13 passaggi chiave a testimoniare la sua crescente incisività tra le linee. Brillante nella gestione del pallone e nella rifinitura, il classe 2002 ha vinto 25 duelli su 77, mostrando versatilità e continuità nel ruolo di trequartista offensivo.

Accanto a lui, Folarin Balogun continua a rappresentare un riferimento importante nel reparto avanzato. L’attaccante statunitense ha già messo insieme 3 reti in 8 presenze (5 da titolare), con 18 tiri totali, 7 dei quali nello specchio. Pur con minutaggio variabile per scelte tattiche, Balogun porta dinamismo, profondità e la capacità di incidere rapidamente sulla partita.

Paris e la stella emergente Kebbal

Nel Paris riflettori puntati su Ilan Kebbal, protagonista di un eccellente avvio di stagione.

Con 5 gol e 4 assist in 10 presenze, il talento franco-algerino sta brillando per capacità di incursione e peso offensivo. Il suo contributo non si limita alla conclusione: con 573 passaggi totali, di cui 24 chiave, ha dimostrato una lettura di gioco evoluta e grande partecipazione alla manovra.

Da segnalare anche Jean-Philippe Krasso, che pur con minutaggio ridotto ha comunque lasciato il segno con 2 gol e 1 assist. L’ex Saint-Étienne rappresenta un’arma importante dalla panchina, in grado di portare energia e incisività negli ultimi minuti.