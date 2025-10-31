Domenica 2 novembre alle ore 17:15, lo Stade de la Beaujoire di Nantes sarà teatro dell'incontro di Ligue 1 fra i padroni di casa e il Metz. Un confronto di metà classifica che vede il Nantes cercare punti preziosi per scalare posizioni in questa stagione 2025/26.

Quote di Nantes-Metz: i gialloverdi favoriti

I pronostici dei bookmaker vedono il Nantes come favorito per la vittoria.

William Hill quota il successo casalingo a 1.95, il pareggio a 3.40 e il successo del Metz a 3.80. Bet365 propone quote analoghe con il segno 1 a 1.91, il pareggio a 3.60 e la vittoria ospite a 4.00. Entrambi i bookmaker danno i canarini avvantaggiati dalla spinta del proprio pubblico.

Le statistiche dei giocatori chiave di Nantes e Metz

Per i tifosi di Nantes, gli occhi saranno puntati su Matthis Abline.

In questa stagione il giovane attaccante ha partecipato a 10 partite, venendo schierato titolare in 7 occasioni. La sua prestazione in campo è stata valutata positivamente, con una media di 7.03. Abline ha già messo a segno un gol e fornito 2 assist, dimostrando un buon affiatamento con i compagni. Notevole anche la sua capacità di movimento, come suggeriscono le 46 dribblate tentate, di cui 24 hanno avuto successo.

Dall'altra parte, per il Metz, sarà Habib Diallo a guidare l'attacco. Con 7 presenze in stagione, Diallo ha realizzato 1 gol e fornito un assist, dominando 33 duelli degli 86 tentati. Pur avendo una valutazione media di 6.53, la sua abilità nel gioco aereo e nei contrasti potrebbe fare la differenza nelle sfide fisiche sui palloni alti.

Menzione speciale merita anche Jessy Deminguet, centrocampista del Metz, con 9 apparizioni e un solido contributo difensivo che includesse 11 tackles e 7 intercetti. Sebbene non abbia ancora trovato la via del gol, il suo impegno nelle transizioni difensive e offensive è stato cruciale per il Metz, che spera di strappare un risultato positivo in trasferta.

Sempre attento alle dinamiche della partita, Cheikh Tidiane Sabaly, altro giocatore del Metz, offre versatilità in campo con i suoi 620 minuti distribuiti su 8 partite. Nonostante non abbia segnato, la sua capacità di assistere e il gran lavoro nelle fasi di recupero del possesso sarà fondamentale per arginare le azioni dei gialloverdi.