Al Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, i partenopei si preparano ad affrontare il Como nella decima giornata della Serie A 2025/26. Il fischio d'inizio è previsto per sabato 1 novembre alle ore 18. Un'occasione per gli azzurri di consolidare la loro posizione in vetta alla classifica, mentre il Como cercherà di cogliere punti preziosi in una delle trasferte più difficili del campionato.

Le probabili formazioni di Napoli-Como

Nella formazione di partenza di Antonio Conte, il Napoli manderà in campo un 4-3-3.

In porta ci sarà Milinkovic-Savic, con una difesa guidata da Di Lorenzo e Juan Jesus, affiancati da Buongiorno e Spinazzola. Il centrocampo sarà composto da Anguissa, Gilmour e McTominay, mentre il tris offensivo vedrà Politano e Neres a supporto di Højlund, il cui rientro dal primo minuto è particolarmente atteso dopo l'assenza per infortunio di Lukaku.

Cesc Fabregas, tecnico del Como, opterà per un modulo 4-2-3-1. Difesa a quattro con Posch e Kempf centrali, affiancati dai terzini Ramon e Valle. La cerniera di centrocampo sarà formata da Perrone e Da Cunha, mentre sulla trequarti agiranno Kuhn, Paz e Jesus Rodriguez a sostegno di Douvikas, che pare favorito su Morata.

Quote di Napoli-Como: partenopei avanti nei pronostici

Secondo i principali bookmaker, il Napoli è nettamente favorito. William Hill offre la vittoria del Napoli a 1.85, il pareggio a 3.25 e il successo esterno del Como a 4.40. Anche Bet365 conferma questa visione, con il successo dei partenopei quotato a 1.91, il pareggio a quota 3.10 e la vittoria del Como proposta a 4.75.

Le statistiche dei giocatori chiave

Tra i protagonisti attesi del match spiccano Rasmus Højlund, David Neres e Scott McTominay per i partenopei, e Nicolás Paz e Marc Oliver Kempf tra le fila del Como.

Rasmus Højlund, in cinque partite disputate, ha collezionato due reti per il Napoli, rivelandosi un'efficace opzione offensiva. Con 335 minuti di gioco all'attivo, Højlund ha completato tutti i suoi tiri nello specchio, evidenziando una precisione letale.

David Neres è un elemento spesso decisivo per la manovra offensiva del Napoli. In sette presenze, ha fornito due assist, pur non trovando ancora la via della rete. La sua abilità nei dribbling, con 6 riusciti su 23 tentativi, lo rende un valore aggiunto sulla fascia.

Scott McTominay ha dimostrato di essere un solido equilibratore per il Napoli, partecipando in otto gare complessivamente con 641 minuti giocati. Lo scozzese ha messo finora a segno due reti in campionato.

Per il Como, Nicolás Paz ha brillato nel centrocampo con 4 gol e altrettanti assist, mostrando una capacità di regia e incisività sotto porta. Ha disputato tutte le partite finora, totalizzando 798 minuti e un rating medio di 7.53.

Marc Oliver Kempf, invece, si è distinto per la solidità difensiva con 57 duelli affrontati e una presenza costante nella formazione lariana, prestazioni impreziosite da un gol segnato contro la Juventus.