Sabato 18 ottobre, alle 13:30, il City Ground di Nottingham vedrà la sfida tra Nottingham Forest e Chelsea per l'ottava giornata della Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Chelsea

Nottingham Forest (3-4-3): Matz Sels; N. Milenković, Morato, Murillo; E. Anderson, I. Sangaré, Hudson-Odoi, Neco Williams; Dan Ndoye, Chris Wood, M. Gibbs-White.

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Trevoh Chalobah, J. Acheampong, M. Cucurella, Malo Gusto; Moisés Caicedo, Roméo Lavia; A. Garnacho, Jamie Gittens, Pedro Neto; João Pedro.

England Flag
Premier League
Giornata 8
18/10/2025 13:30
Nottingham Forest
VS
Chelsea
18/10/2025 16:00
Burnley
VS
Leeds
18/10/2025 16:00
Manchester City
VS
Everton
18/10/2025 16:00
Brighton
VS
Newcastle
18/10/2025 16:00
Crystal Palace
VS
Bournemouth
18/10/2025 16:00
Sunderland
VS
Wolves
18/10/2025 18:30
Fulham
VS
Arsenal
19/10/2025 15:00
Tottenham
VS
Aston Villa
19/10/2025 17:30
Liverpool
VS
Manchester United
20/10/2025 21:00
West Ham
VS
Brentford

Quote di Nottingham Forest-Chelsea: i Blues in vantaggio secondo i bookmaker

I bookmaker vedono il Chelsea leggermente favorito nella trasferta di Nottingham.

William Hill quota la vittoria dei Blues a 1.95, il pareggio a 3.60 e il successo del Nottingham Forest a 3.70. Quote simili offerte da Bet365, con il Chelsea dato vincente a 1.91, il pari a 3.80 e la vittoria della squadra di casa a 3.75. Una sfida dunque aperta, ma con una leggera preferenza verso gli ospiti.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
7
5
1
1
14 / 3
11
16
W
W
D
W
L
2
Liverpool
7
5
0
2
13 / 9
4
15
L
L
W
W
W
3
Tottenham
7
4
2
1
13 / 5
8
14
W
D
D
W
L
4
Bournemouth
7
4
2
1
11 / 8
3
14
W
D
D
W
W
5
Manchester City
7
4
1
2
15 / 6
9
13
W
W
D
W
L
6
Crystal Palace
7
3
3
1
9 / 5
4
12
L
W
W
D
W
7
Chelsea
7
3
2
2
13 / 9
4
11
W
L
L
D
W
8
Everton
7
3
2
2
9 / 7
2
11
W
D
L
D
W
9
Sunderland
7
3
2
2
7 / 6
1
11
L
W
D
D
W
10
Manchester United
7
3
1
3
9 / 11
-2
10
W
L
W
L
W
11
Newcastle
7
2
3
2
6 / 5
1
9
W
L
D
W
D
12
Brighton
7
2
3
2
10 / 10
0
9
D
W
D
L
W
13
Aston Villa
7
2
3
2
6 / 7
-1
9
W
W
D
D
L
14
Fulham
7
2
2
3
8 / 11
-3
8
L
L
W
W
L
15
Leeds
7
2
2
3
7 / 11
-4
8
L
D
W
L
D
16
Brentford
7
2
1
4
9 / 12
-3
7
L
W
L
D
L
17
Nottingham Forest
7
1
2
4
5 / 12
-7
5
L
L
D
L
L
18
Burnley
7
1
1
5
7 / 15
-8
4
L
L
D
L
L
19
West Ham
7
1
1
5
6 / 16
-10
4
L
D
L
L
W
20
Wolves
7
0
2
5
5 / 14
-9
2
D
D
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti: occhio a João Pedro e Morgan Gibbs-White

Morgan Gibbs-White: il centrocampista britannico del Nottingham Forest, già autore di un assist in questa stagione, è un perno della mediana con 554 minuti giocati in 7 gare.

Nonostante i suoi numeri offensivi non siano spettacolari, il suo contributo di 311 passaggi totali e 7 passaggi chiave mette in evidenza la sua capacità di costruire gioco e cercare soluzioni dal centrocampo.

Igor Jesus: benché finora utilizzato più come cambio tattico, il brasiliano può essere un'arma segreta con la sua capacità di supplire con grinta ai minuti giocati: 108 minuti distribuiti su 6 apparizioni offrono margine per aumentare il suo impatto, specialmente nei duelli (19 disputati, 10 vinti).

Callum Hudson-Odoi: conosciuto per la sua velocità e creatività, ha concluso a rete in 4 occasioni su 4 nello specchio, segnando anche un gol. La sua abilità nel dribbling (6 riusciti su 14 tentativi) e i 9 passaggi chiave già forniti lo rendono un elemento fondamentale per il Forest.

Enzo Fernández: il 24enne argentino del Chelsea ha messo a segno 3 gol e un assist su 386 passaggi, dimostrando grande leadership e qualità balistiche. Con un rating di 6.93, il suo apporto è vitale in mezzo al campo.

Pedro Neto: il talentuoso centrocampista offensivo portoghese sta vivendo una stagione positiva con il Chelsea, con 512 minuti in campo e un gol all'attivo. Le sue abilità nel dribbling (9 successi su 20 tentativi) e i 10 passaggi chiave dimostrano il suo talento nel creare occasioni.

João Pedro: spesso determinante, João Pedro ha segnato 2 gol e fornito 3 assist in 7 match, evidenziando una capacità di essere incisivo sia come finalizzatore che servitore, rendendolo uno dei pericoli principali per la difesa del Nottingham Forest.
