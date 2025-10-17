Sabato 18 ottobre, alle 13:30, il City Ground di Nottingham vedrà la sfida tra Nottingham Forest e Chelsea per l'ottava giornata della Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Chelsea

Nottingham Forest (3-4-3): Matz Sels; N. Milenković, Morato, Murillo; E. Anderson, I. Sangaré, Hudson-Odoi, Neco Williams; Dan Ndoye, Chris Wood, M. Gibbs-White.

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Trevoh Chalobah, J. Acheampong, M. Cucurella, Malo Gusto; Moisés Caicedo, Roméo Lavia; A. Garnacho, Jamie Gittens, Pedro Neto; João Pedro.

Quote di Nottingham Forest-Chelsea: i Blues in vantaggio secondo i bookmaker

I bookmaker vedono il Chelsea leggermente favorito nella trasferta di Nottingham.

William Hill quota la vittoria dei Blues a 1.95, il pareggio a 3.60 e il successo del Nottingham Forest a 3.70. Quote simili offerte da Bet365, con il Chelsea dato vincente a 1.91, il pari a 3.80 e la vittoria della squadra di casa a 3.75. Una sfida dunque aperta, ma con una leggera preferenza verso gli ospiti.

Le statistiche dei protagonisti: occhio a João Pedro e Morgan Gibbs-White

Morgan Gibbs-White: il centrocampista britannico del Nottingham Forest, già autore di un assist in questa stagione, è un perno della mediana con 554 minuti giocati in 7 gare.

Nonostante i suoi numeri offensivi non siano spettacolari, il suo contributo di 311 passaggi totali e 7 passaggi chiave mette in evidenza la sua capacità di costruire gioco e cercare soluzioni dal centrocampo.

Igor Jesus: benché finora utilizzato più come cambio tattico, il brasiliano può essere un'arma segreta con la sua capacità di supplire con grinta ai minuti giocati: 108 minuti distribuiti su 6 apparizioni offrono margine per aumentare il suo impatto, specialmente nei duelli (19 disputati, 10 vinti).

Callum Hudson-Odoi: conosciuto per la sua velocità e creatività, ha concluso a rete in 4 occasioni su 4 nello specchio, segnando anche un gol. La sua abilità nel dribbling (6 riusciti su 14 tentativi) e i 9 passaggi chiave già forniti lo rendono un elemento fondamentale per il Forest.

Enzo Fernández: il 24enne argentino del Chelsea ha messo a segno 3 gol e un assist su 386 passaggi, dimostrando grande leadership e qualità balistiche. Con un rating di 6.93, il suo apporto è vitale in mezzo al campo.

Pedro Neto: il talentuoso centrocampista offensivo portoghese sta vivendo una stagione positiva con il Chelsea, con 512 minuti in campo e un gol all'attivo. Le sue abilità nel dribbling (9 successi su 20 tentativi) e i 10 passaggi chiave dimostrano il suo talento nel creare occasioni.

João Pedro: spesso determinante, João Pedro ha segnato 2 gol e fornito 3 assist in 7 match, evidenziando una capacità di essere incisivo sia come finalizzatore che servitore, rendendolo uno dei pericoli principali per la difesa del Nottingham Forest.