Secondo quanto riferito a Tutti Convocati dal giornalista Francesco Oppini, la Juventus in questa stagione non avrebbe avuto bisogno di un allenatore come Igor Tudor bensì di un tecnico più espero come poteva essere Massimiliano Allegri o Gian Piero Gasperini.

Oppini: 'Tudor è bravo ma non è quello che serviva in questo momento alla squadra bianconera'

Il giornalista Francesco Oppini è intervenuto nelle scorse ore ai microni della trasmissione radiofonica Tutti convocati e parlando della Juventus e nel dettaglio del suo tecnico ha detto: "Nessuno chiede a Tudor di fare miracoli, ma bisogna capire cosa vuole farne di questa squadra perché non si capiscono gli esperimenti che fa.

E' un ottimo allenatore, ma non quella roba che serviva alla Juve ora. Serviva uno come Allegri al Milan o Gasperini a Roma".

Oppini ha proseguito nel suo intervento concentrandosi poi sul pareggio esterno in Champions League ottenuto dalla Juventus sul campo del Villareal: "La Juve fatica a gestire alcune situazioni, sul 2-1 sapevo che il Villareal avrebbe pareggiato. C'è un problema di leadership in campo, l'altra sera vedi il Milan e riconosci i leader Modric, Rabiot, Pulisic. Oggi non si sa la formazione titolare della Juve".

Una mancanza, quella imputata da Oppini a Tudor, che sta trovando delle sponde negli ultimi giorni anche importanti: fra questi c'è il giornalista Alfredo Pedullà, che recentemente ha invitato il tecnico croato della Juventus a stabilire una gerarchia ben precisa che possa permettere alla squadra di non andare in confusione.

Juventus, dopo un'estate di difficoltà la società bianconera ha scelto di puntare tutto si Igor Tudor

Va ricordato come la scelta di Igor Tudor sulla panchina bianconera sia maturata soltanto dopo una lunga riflessione. La Juventus, infatti, aveva inizialmente sondato profili dal curriculum più blasonato: per settimane si era parlato con insistenza di un clamoroso ritorno di Antonio Conte, che però ha preferito poi proseguire la sua avventura a Napoli. Anche il nome di Gian Piero Gasperini era rimbalzato con insistenza fra le mura della Continassa, ma il tecnico piemontese, ormai in parola con la Roma e Claudio Ranieri, decise di sposare il progetto giallorosso. Tudor, al netto della sua competenza e del legame con i colori bianconeri, è quindi apparso più come una soluzione di ripiego che come una vera scelta sposata sin dal principio dal direttore generale Damien Comolli. Un fattore che nelle prime settimane non aveva pesato, viste le vittorie ottenute dalla vecchia signora, ma che ora sta cominciando a tornare di moda.