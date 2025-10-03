Si accendono i riflettori sullo stadio Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo, dove il 4 ottobre andrà in scena la sfida tra il Real Oviedo e il Levante nella 8ª giornata della Liga. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 14. Entrambe le squadre arrivano con l’obiettivo di guadagnare punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.

Quote di Oviedo-Levante: equilibrio tra le contendenti

I bookmaker prevedono un incontro equilibrato, rispecchiato dalle quote sul match.

William Hill quota la vittoria interna del Real Oviedo a 2.45, il pareggio a 3.20 e il successo del Levante a 2.80.

Quote non troppo distanti quelle proposte da Bet365, che offre 2.50 per la vittoria d'Oviedo, 3.30 per il pareggio e 2.88 per un successo esterno dei valenciani.

Giocatori chiave: attenzione a Iván Romero e Santiago Colombatto

Fra i giocatori da tenere sotto osservazione per il Levante, spicca Iván Romero.

L'attaccante ventiquattrenne è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione. Con 4 gol in 7 presenze e una valutazione media di 7.46, la sua capacità di concludere e creare opportunità offensive rappresenta una minaccia costante.

Per il Real Oviedo, occhi puntati su Santiago Colombatto, motore del centrocampo asturiano, pur spesso impiegato come sostituto. Ha dimostrato una buona capacità di recupero palla con 4 tackle e 11 duelli vinti su 17, oltre a mantenere una visione di gioco che lo rende importante nelle transizioni.