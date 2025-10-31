Nella serata di lunedì 3 novembre, il palcoscenico della Liga sarà illuminato dalla sfida tra Oviedo e Osasuna, in programma alle ore 21:00 presso l'Estadio Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo. Sarà l’undicesima giornata della stagione 2025/26 e le due squadre puntano a guadagnare punti preziosi nella corsa salvezza, oltre a cercare di mantenere il proprio status nella massima divisione spagnola.

Spain Flag
La Liga
Giornata 11
31/10/2025 21:00
Getafe
VS
Girona
01/11/2025 14:00
Villarreal
VS
Rayo Vallecano
01/11/2025 16:15
Atletico Madrid
VS
Sevilla
01/11/2025 18:30
Real Sociedad
VS
Athletic Club
01/11/2025 21:00
Real Madrid
VS
Valencia
02/11/2025 14:00
Levante
VS
Celta Vigo
02/11/2025 16:15
Alaves
VS
Espanyol
02/11/2025 18:30
Barcelona
VS
Elche
02/11/2025 21:00
Real Betis
VS
Mallorca
03/11/2025 21:00
Oviedo
VS
Osasuna

Le probabili formazioni di Oviedo-Osasuna

Entrambi gli allenatori, consapevoli dell'importanza della sfida, sembrano orientati a schierare le formazioni tipo per fronteggiare un avversario diretto.

Real Oviedo si prepara a scendere in campo con un 4-4-2 affidandosi ai suoi punti di forza: il portiere Aarón Escandell sarà la diga difensiva insieme a David Carmo e David Costas, mentre il centrocampo vedrà la presenza di Leander Dendoncker e Santiago Colombatto. In avanti, l'obiettivo rete è nelle mani esperte di Salomón Rondón supportato da Federico Viñas.

Osasuna, che punta tutto sull’efficacia del 3-5-2, avrà tra i pali Sergio Herrera e, tra gli altri a difendere, Aritz Catena e Andoni Osambela. La qualità del centrocampo sarà assicurata da Moi Gómez e Jon Moncayola, mentre davanti, il fiuto del gol di Ante Budimir farà da arma principale.

Quote di Oviedo-Osasuna: i bookmaker vedono favoriti gli ospiti

Sul fronte delle scommesse, i bookmaker vedono Osasuna leggermente favorito per uscire vincitore dal Nuevo Carlos Tartiere. William Hill quota il successo ospite a 2.50, il pareggio a 2.90 e la vittoria casalinga dell’Oviedo a 3.00. Le quote di Bet365 rispecchiano questa valutazione, offrendo 2.50 per gli ospiti, 3.10 per il segno X e 3.00 per la vittoria interna, rendendo chiaro che si prevede una sfida equilibrata ma con una propensione verso la formazione basca.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
10
9
0
1
22 / 10
12
27
W
W
W
L
W
2
Barcelona
10
7
1
2
25 / 12
13
22
L
W
L
W
W
3
Villarreal
10
6
2
2
18 / 10
8
20
W
D
L
W
W
4
Atletico Madrid
10
5
4
1
18 / 10
8
19
W
W
D
W
W
5
Espanyol
10
5
3
2
14 / 11
3
18
W
W
L
D
D
6
Real Betis
10
4
4
2
15 / 12
3
16
L
D
W
W
W
7
Rayo Vallecano
10
4
2
4
12 / 10
2
14
W
W
W
L
L
8
Elche
10
3
5
2
11 / 10
1
14
L
D
L
W
D
9
Athletic Club
10
4
2
4
9 / 10
-1
14
L
D
W
L
D
10
Getafe
10
4
2
4
10 / 12
-2
14
W
L
L
D
D
11
Sevilla
10
4
1
5
17 / 16
1
13
L
L
W
W
L
12
Alaves
10
3
3
4
9 / 9
0
12
L
D
W
L
D
13
Celta Vigo
10
1
7
2
11 / 13
-2
10
W
D
D
L
D
14
Osasuna
10
3
1
6
9 / 12
-3
10
L
L
W
L
D
15
Levante
10
2
3
5
14 / 18
-4
9
D
L
W
D
L
16
Mallorca
10
2
3
5
11 / 15
-4
9
D
W
L
W
L
17
Real Sociedad
10
2
3
5
10 / 14
-4
9
W
D
L
L
W
18
Valencia
10
2
3
5
10 / 16
-6
9
L
D
L
L
D
19
Oviedo
10
2
1
7
7 / 19
-12
7
D
L
L
W
L
20
Girona
10
1
4
5
9 / 22
-13
7
D
L
W
D
D

Le statistiche dei protagonisti attesi: Rondón, Viñas e Budimir

Guardando alle statistiche dei singoli, Salomón Rondón del Real Oviedo quest'anno ha messo a segno 2 reti in 9 presenze.

Il venezuelano, noto per la sua forza fisica, ha condotto 109 duelli vincendone 50, mostrando tutta la sua esperienza e capacità di lottare nei contrasti.

Accanto a lui, il compagno di reparto Federico Viñas ha contribuito con 1 gol in 8 apparizioni, suggerendo di avere un buon potenziale offensivo nonostante abbia spesso iniziato da subentrante. La sua abilità nei dribbling (5 riusciti su 8 tentati) potrebbe essere un'arma importante contro la difesa avversaria.

Sulle file di Osasuna, l’occasione speciale è per Ante Budimir, autore di 4 reti nelle prime 10 gare stagionali. Il croato, con 24 tiri totali di cui 10 nello specchio, si conferma una spina nel fianco per le difese avversarie. I suoi numeri testimoniano una presenza costante nelle azioni pericolose, con un tasso di successo nei duelli pari al 44%.
