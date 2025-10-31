Nella serata di lunedì 3 novembre, il palcoscenico della Liga sarà illuminato dalla sfida tra Oviedo e Osasuna, in programma alle ore 21:00 presso l'Estadio Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo. Sarà l’undicesima giornata della stagione 2025/26 e le due squadre puntano a guadagnare punti preziosi nella corsa salvezza, oltre a cercare di mantenere il proprio status nella massima divisione spagnola.

Le probabili formazioni di Oviedo-Osasuna

Entrambi gli allenatori, consapevoli dell'importanza della sfida, sembrano orientati a schierare le formazioni tipo per fronteggiare un avversario diretto.

Real Oviedo si prepara a scendere in campo con un 4-4-2 affidandosi ai suoi punti di forza: il portiere Aarón Escandell sarà la diga difensiva insieme a David Carmo e David Costas, mentre il centrocampo vedrà la presenza di Leander Dendoncker e Santiago Colombatto. In avanti, l'obiettivo rete è nelle mani esperte di Salomón Rondón supportato da Federico Viñas.

Osasuna, che punta tutto sull’efficacia del 3-5-2, avrà tra i pali Sergio Herrera e, tra gli altri a difendere, Aritz Catena e Andoni Osambela. La qualità del centrocampo sarà assicurata da Moi Gómez e Jon Moncayola, mentre davanti, il fiuto del gol di Ante Budimir farà da arma principale.

Quote di Oviedo-Osasuna: i bookmaker vedono favoriti gli ospiti

Sul fronte delle scommesse, i bookmaker vedono Osasuna leggermente favorito per uscire vincitore dal Nuevo Carlos Tartiere. William Hill quota il successo ospite a 2.50, il pareggio a 2.90 e la vittoria casalinga dell’Oviedo a 3.00. Le quote di Bet365 rispecchiano questa valutazione, offrendo 2.50 per gli ospiti, 3.10 per il segno X e 3.00 per la vittoria interna, rendendo chiaro che si prevede una sfida equilibrata ma con una propensione verso la formazione basca.

Le statistiche dei protagonisti attesi: Rondón, Viñas e Budimir

Guardando alle statistiche dei singoli, Salomón Rondón del Real Oviedo quest'anno ha messo a segno 2 reti in 9 presenze.

Il venezuelano, noto per la sua forza fisica, ha condotto 109 duelli vincendone 50, mostrando tutta la sua esperienza e capacità di lottare nei contrasti.

Accanto a lui, il compagno di reparto Federico Viñas ha contribuito con 1 gol in 8 apparizioni, suggerendo di avere un buon potenziale offensivo nonostante abbia spesso iniziato da subentrante. La sua abilità nei dribbling (5 riusciti su 8 tentati) potrebbe essere un'arma importante contro la difesa avversaria.

Sulle file di Osasuna, l’occasione speciale è per Ante Budimir, autore di 4 reti nelle prime 10 gare stagionali. Il croato, con 24 tiri totali di cui 10 nello specchio, si conferma una spina nel fianco per le difese avversarie. I suoi numeri testimoniano una presenza costante nelle azioni pericolose, con un tasso di successo nei duelli pari al 44%.