Paris FC e Lione si sfideranno mercoledì 29 ottobre, alle 21:05, nello scenario del Stade Jean Bouin di Parigi, in un confronto valido per la decima giornata della Ligue 1 2025/26.

Le probabili formazioni di Paris FC-Lione

Il Paris FC scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1, affidando le chiavi della porta a Ousmane Nkambadio. La difesa sarà composta da M. Mbow e S. Chergui centrali, fiancheggiati dai terzini T. De Smet e Hamari Traoré. A centrocampo, il duo V. Marchetti e P. Lees Melou avrà il compito di coprire e impostare. Maxime López agirà da trequartista centrale, supportato dalle ali Moses Simon e Ilan Kebbal, mentre l'offensiva sarà guidata da Jean-Philippe Krasso.

L’Olympique Lione, dal canto suo, si schiererà a specchio con lo stesso 4-2-3-1. Dominik Greif difenderà i pali, con una retroguardia composta dai centrali M. Niakhaté e Clinton Mata, e dai terzini Nicolas Tagliafico e A. Maitland-Niles. La coppia di mediani, formata da T. Tessmann e Tyler Morton, lavorerà in cabina di regia. Più avanti, l’estro di Adam Karabec e la determinazione di Khalis Merah sosterranno il centrocampista d’attacco C. Tolisso, con Pavel Šulc incaricato di finalizzare il gioco.

Quote di Paris FC-Lione: equilibrio nell’aria

Secondo i bookmaker, l’esito di questo match appare incerto, con una leggera preferenza verso gli ospiti.

William Hill quota la vittoria del Lione a 2.45, il pareggio a 3.50 e la vittoria casalinga del Paris FC a 2.62. Allineato, Bet365 propone la vittoria del Lione a 2.50, il pareggio a 3.50 e quella dei padroni di casa a 2.70. Questa parità di condizioni prelude a una battaglia aperta, potenzialmente decisa da episodi isolati o giocate individuali.

Statistiche dei protagonisti attesi

Ilan Kebbal: fantasia e visione del gioco del Paris FC

Elemento chiave del Paris FC, Ilan Kebbal ha finora vestito i panni del trequartista con grande vivacità.

Nei 779 minuti giocati nelle prime 9 giornate, il centrocampista algerino ha registrato 4 gol e 3 assist, contribuendo significativamente alla fase offensiva della squadra parigina. Con una valutazione media di 7.76, Kebbal si distingue anche per la sua precisione nei passaggi – 522 totali – e la capacità di creare occasioni da gol come dimostra il suo radar con 19 key passes di cui è stato protagonista.

Maxime López: cervello e metronomo in campo

Maxime López rappresenta la certezza in mezzo al campo per il Paris FC. In stagione ha disputato ogni minuto delle partite fin qui giocate, fornendo solidità e precisione, con un totale di 772 passaggi e 2 assist messi a referto. Con una percentuale di successo nei dribbling di 18,2%, la sua presenza nel cuore del gioco è in grado di dettare i tempi e orchestrare le azioni biancoblu.

Adam Karabec e Pavel Šulc: le giovani leve del Lione

Per il Lione, Adam Karabec e Pavel Šulc spiccano tra i giovani talenti da seguire. Karabec, centrocampista ceco di 22 anni, ha segnato 1 gol nelle sue 9 presenze, mostrando già un'ottima potenzialità offensiva con 11 passaggi chiave. Alla ricerca del suo spazio, Šulc ha dimostrato duttilità e capacità di impatto, realizzando 2 gol e 1 assist nelle sue 9 apparizioni. La sua versatilità e la predisposizione al sacrificio in campo lo rendono una risorsa preziosa nel roster lionese.