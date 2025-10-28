Paris FC e Lione si sfideranno mercoledì 29 ottobre, alle 21:05, nello scenario del Stade Jean Bouin di Parigi, in un confronto valido per la decima giornata della Ligue 1 2025/26.

Le probabili formazioni di Paris FC-Lione

Il Paris FC scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1, affidando le chiavi della porta a Ousmane Nkambadio. La difesa sarà composta da M. Mbow e S. Chergui centrali, fiancheggiati dai terzini T. De Smet e Hamari Traoré. A centrocampo, il duo V. Marchetti e P. Lees Melou avrà il compito di coprire e impostare. Maxime López agirà da trequartista centrale, supportato dalle ali Moses Simon e Ilan Kebbal, mentre l'offensiva sarà guidata da Jean-Philippe Krasso.

L’Olympique Lione, dal canto suo, si schiererà a specchio con lo stesso 4-2-3-1. Dominik Greif difenderà i pali, con una retroguardia composta dai centrali M. Niakhaté e Clinton Mata, e dai terzini Nicolas Tagliafico e A. Maitland-Niles. La coppia di mediani, formata da T. Tessmann e Tyler Morton, lavorerà in cabina di regia. Più avanti, l’estro di Adam Karabec e la determinazione di Khalis Merah sosterranno il centrocampista d’attacco C. Tolisso, con Pavel Šulc incaricato di finalizzare il gioco.

France Flag
Ligue 1
Giornata 10
29/10/2025 19:00
Nice
VS
Lille
29/10/2025 19:00
Lorient
VS
Paris Saint Germain
29/10/2025 19:00
Le Havre
VS
Stade Brestois 29
29/10/2025 19:00
Metz
VS
Lens
29/10/2025 21:05
Marseille
VS
Angers
29/10/2025 21:05
Nantes
VS
Monaco
29/10/2025 21:05
Strasbourg
VS
Auxerre
29/10/2025 21:05
Toulouse
VS
Rennes
29/10/2025 21:05
Paris FC
VS
Lyon

Quote di Paris FC-Lione: equilibrio nell’aria

Secondo i bookmaker, l’esito di questo match appare incerto, con una leggera preferenza verso gli ospiti.

William Hill quota la vittoria del Lione a 2.45, il pareggio a 3.50 e la vittoria casalinga del Paris FC a 2.62. Allineato, Bet365 propone la vittoria del Lione a 2.50, il pareggio a 3.50 e quella dei padroni di casa a 2.70. Questa parità di condizioni prelude a una battaglia aperta, potenzialmente decisa da episodi isolati o giocate individuali.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
9
6
2
1
19 / 8
11
20
W
D
D
W
L
2
Lens
9
6
1
2
14 / 8
6
19
W
W
W
D
W
3
Marseille
9
6
0
3
22 / 9
13
18
L
W
W
W
W
4
Lyon
9
6
0
3
13 / 9
4
18
W
L
L
W
W
5
Lille
9
5
2
2
22 / 11
11
17
W
W
D
L
L
6
Monaco
9
5
2
2
18 / 13
5
17
W
D
D
L
W
7
Strasbourg
9
5
1
3
18 / 12
6
16
L
D
W
L
W
8
Nice
9
4
2
3
14 / 15
-1
14
W
W
D
D
L
9
Toulouse
9
4
1
4
15 / 13
2
13
L
W
W
D
L
10
Rennes
9
2
5
2
12 / 14
-2
11
L
D
D
D
D
11
Paris FC
9
3
1
5
14 / 17
-3
10
L
L
W
D
L
12
Stade Brestois 29
9
2
3
4
14 / 17
-3
9
L
D
D
W
W
13
Nantes
9
2
3
4
7 / 10
-3
9
W
L
D
D
D
14
Le Havre
9
2
3
4
11 / 16
-5
9
W
L
D
D
D
15
Angers
9
2
3
4
6 / 12
-6
9
W
D
L
L
L
16
Lorient
9
2
2
5
12 / 21
-9
8
L
D
L
W
D
17
Auxerre
9
2
1
6
7 / 13
-6
7
L
D
L
L
W
18
Metz
9
0
2
7
6 / 26
-20
2
L
L
L
D
L

Statistiche dei protagonisti attesi

Ilan Kebbal: fantasia e visione del gioco del Paris FC

Elemento chiave del Paris FC, Ilan Kebbal ha finora vestito i panni del trequartista con grande vivacità.

Nei 779 minuti giocati nelle prime 9 giornate, il centrocampista algerino ha registrato 4 gol e 3 assist, contribuendo significativamente alla fase offensiva della squadra parigina. Con una valutazione media di 7.76, Kebbal si distingue anche per la sua precisione nei passaggi – 522 totali – e la capacità di creare occasioni da gol come dimostra il suo radar con 19 key passes di cui è stato protagonista.

Maxime López: cervello e metronomo in campo

Maxime López rappresenta la certezza in mezzo al campo per il Paris FC. In stagione ha disputato ogni minuto delle partite fin qui giocate, fornendo solidità e precisione, con un totale di 772 passaggi e 2 assist messi a referto. Con una percentuale di successo nei dribbling di 18,2%, la sua presenza nel cuore del gioco è in grado di dettare i tempi e orchestrare le azioni biancoblu.

Adam Karabec e Pavel Šulc: le giovani leve del Lione

Per il Lione, Adam Karabec e Pavel Šulc spiccano tra i giovani talenti da seguire. Karabec, centrocampista ceco di 22 anni, ha segnato 1 gol nelle sue 9 presenze, mostrando già un'ottima potenzialità offensiva con 11 passaggi chiave. Alla ricerca del suo spazio, Šulc ha dimostrato duttilità e capacità di impatto, realizzando 2 gol e 1 assist nelle sue 9 apparizioni. La sua versatilità e la predisposizione al sacrificio in campo lo rendono una risorsa preziosa nel roster lionese.
