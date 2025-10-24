Il prossimo 24 ottobre, alle ore 20:45, si disputerà presso lo Stade Jean Bouin di Parigi l'atteso confronto tra il Paris FC e il Nantes, valido per la nona giornata della Ligue 1 2025/26. Questo incontro rappresenta un'opportunità cruciale per il Paris FC di consolidare la propria posizione in classifica, mentre il Nantes cercherà di rilanciarsi in trasferta, anche se parte sfavorito secondo le previsioni dei bookmaker.

Le probabili formazioni di Paris FC-Nantes

I due tecnici sembrano aver optato per moduli speculari, schierando entrambi le squadre con un 4-3-3.

Paris FC (4-3-3): Nkambadio; Traoré, Otávio, Chergui, De Smet; Lees Melou, Camara, López; Simon, Krasso, Kebbal.

Nantes (4-3-3): Lopes; Tati, Awaziem, Leroux, Amian; Kwon, Tabibou, Mwanga; Guirassy, Mohamed, Abline.

Quote di Paris FC-Nantes: i padroni di casa favoriti

I bookmaker propendono per un successo del Paris FC: William Hill quota la vittoria casalinga a 1.62, il pareggio a 3.90 e il successo del Nantes a 5.00. Simili le valutazioni di Bwin e Bet365, con i parigini confermati come favoriti a 1.68 e 1.70 rispettivamente, mentre il pareggio è dato a 3.90 da Bwin e a 3.80 da Bet365. La vittoria degli ospiti, invece, oscilla tra il 4.75 e il 5.00 sulle diverse piattaforme.

Le statistiche dei giocatori chiave in campo

Tra le fila del Paris FC, un'attenzione particolare va sicuramente a Ilan Kebbal, che sta vivendo un'inizio di stagione esemplare con una valutazione media di 7.83 dopo 8 partite giocate.

Da vero e proprio perno del centrocampo, Kebbal ha già messo a segno 4 reti e fornito 3 assist, consolidando il suo ruolo di trascinatore. Dimostra abilità nelle giocate decisive, con 13 dribbling riusciti su 23 tentativi, e risulta vitale nel costruire gioco con 455 passaggi totali.

Jean-Philippe Krasso offre al Paris FC un'opzione dinamica in attacco. Nonostante abbia iniziato molte partite dalla panchina, ha segnato 2 gol e fornito un assist in 296 minuti giocati. La sua capacità di entrare in partita come sostituto incisivo è testimoniata dai 6 tiri in porta su 8 tentativi.

Dando uno sguardo al Nantes, Junior Mwanga emerge come elemento di spicco a centrocampo. Il giovane francese ha partecipato a 5 partite in questa stagione, con una valutazione media di 7.18, rivelandosi fondamentale sia in fase difensiva che offensiva, con 10 tackle e 5 passaggi chiave.

Fornisce anche sicurezza con i suoi 185 passaggi realizzati.

In attacco, Matthis Abline sta cercando di trovare maggiore continuità di rendimento. Sebbene non abbia ancora trovato la via del gol dopo 8 presenze, contribuisce con una presenza fisica e dinamica dimostrata dai suoi 41 duelli vinti su 78, oltre a un assist a referto.