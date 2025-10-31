Il Parma ospiterà il Bologna il 2 novembre alle ore 18:00 presso lo Stadio Ennio Tardini, in occasione della decima giornata della Serie A 2025/26. Quest'incontro segna una sfida importante per entrambe le squadre, con i ducali alla ricerca di punti preziosi per migliorare la loro classifica, e i felsinei desiderosi di confermare il buon momento di forma in campionato. La squadra di casa guidata da Cuesta dovrà attentamente gestire le indisponibilità, mentre l'allenatore del Bologna, Italiano, ha il compito di rinvigorire l'attacco dopo un deludente 0-0 contro il Torino nel turno precedente.

Le probabili formazioni di Parma-Bologna

Parma (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino.

Allenatore: Cuesta

Indisponibili per il Parma: Ondrejka, Frigan e con dubbi su Oristanio, Valeri, Keita. Nessuno squalificato.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.

Allenatore: Italiano

Bologna ritrova: Holm dalla squalifica, mentre è ancora da valutare Immobile.

Quote di Parma-Bologna: ospiti favoriti

Secondo i bookmaker, il Bologna è favorito per ottenere i tre punti a Parma. William Hill quota la vittoria esterna a 2.05, il pareggio a 3.00 e il successo interno dei ducali a 3.90. Bet365 propone quote simili, con l'affermazione degli ospiti a 2.05, il pareggio a 3.00 e una vittoria del Parma a 4.20. Le quote riflettono la fiducia nei rossoblù, che possono sfruttare la forma dell'attaccante Orsolini.

Le statistiche dei giocatori chiave di Parma e Bologna

Oliver Sørensen: Parte del centrocampo del Parma, ha disputato 9 partite con un minutaggio totale di 485 minuti.

Pur non essendo un giocatore prolifico in attacco, la sua importanza viene evidenziata dai 157 passaggi e dalla buona attività difensiva con 5 intercetti e 5 tiri totali.

Patrick Cutrone: L'attaccante del Parma ha totalizzato 580 minuti in 8 presenze, con 1 gol e 14 tiri totali. Nonostante una rating di 6.39, Cutrone è spesso determinante nelle azioni offensive della sua squadra.

Mateo Pellegrino: Con 2 gol in 9 apparizioni per un totale di 757 minuti, Pellegrino è un attaccante su cui il Parma può contare. La sua fisicità e altezza lo rendono pericoloso soprattutto sui palloni alti, come evidenziato dai 150 duelli cui ha preso parte, vincendone 63.

Santiago Castro: L'attaccante del Bologna ha segnato 2 gol in 528 minuti con 9 presenze.

Ha dimostrato un'ottima visibilità in campo con 72 passaggi e 1 assist.

Jens Odgaard: Rappresenta un elemento versatile della rosa bolognese, contribuendo con 2 gol e 1 assist in 362 minuti di gioco. La sua abilità nei duelli è provata dai 59 tentati con 20 vinti, segno della sua efficacia nella metà campo avversaria.

Riccardo Orsolini: Sta brillando con 5 gol nelle sue prime 9 presenze in campionato. La sua capacità di creare occasioni è testimoniata dai 18 tiri complessivi e dalla precisione in fase realizzativa. Può essere l’arma in più nel match contro il Parma.