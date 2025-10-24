Sabato 25 ottobre, alle ore 15:00, allo Stadio Ennio Tardini andrà in scena la super sfida Parma-Como, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. In palio ci sono tre punti molto importanti per entrambe le squadre.

Le probabili formazioni di Parma-Como

A guidare i crociati sarà Cuesta, pronto ad affidarsi al 4-2-3-1. La difesa sarà composta da Suzuki tra i pali, davanti alla linea formata da Delprato, Circati, Valenti e Lovik. A centrocampo Keita e Sorensen faranno da filtro, con Almqvist, Bernabé e Cutrone ad agire dietro l'unica punta, Pellegrino.

Tra i cambi potrà contare su una panchina ampia anche se dovrà rinunciare a Ondrejka, Frigan e Oristanio.

Il Como risponde con lo stesso modulo 4-2-3-1, sotto la guida di Fabregas. In porta ci sarà Butez, difeso da una retroguardia composta da Smolcic, Kempf, Ramon e Valle. A centrocampo spazio per Perrone e Da Cunha, con Vojvoda, Paz e Kuhn alle spalle di Morata. Non saranno disponibili Jesus Rodriguez per squalifica e Sergi Roberto per infortunio, mentre Diao torna a disposizione ma non ancora al top della forma.

Quote di Parma-Como: lombardi favoriti per il successo

Secondo i principali bookmaker, il Como arriva al Tardini con i favori del pronostico.

Bwin e William Hill quotano la vittoria dei lariani a 2.00, mentre un successo dei padroni di casa è valutato a 3.70. Il pareggio sembra una scommessa altrettanto interessante con quote che oscillano tra 3.30 e 3.50 secondo Bet365, che ritiene il Como ancor più favorito quotando la loro vittoria a 1.95.

Gli uomini chiave delle due squadre

Emanuele Valeri del Parma, nonostante la sua assenza per infortunio, ha dimostrato di essere una pedina essenziale del centrocampo crociato.

Nelle sue 6 presenze finora, Valeri è riuscito a completare 109 passaggi con altrettanto efficienza in fase di intercetto, compiendo 12 tackle e registrando un assist.

Per il Como, il giovane centrocampista Nicolás Paz è l'uomo su cui puntare, visto il suo brillante inizio di stagione con 4 reti e altrettanti assist in appena 7 gare. Paz è inoltre decisivo nei duelli, vincendone più della metà (53 su 114) con una precisione nel tiro notevole (10 su 13 in porta).

Anche Marc Kempf, con i suoi 2 gol da difensore, ha dato un contributo vitale alla solidità della difesa lariana, mentre Mateo Pellegrino del Parma cerca di essere un terminale efficace in fase offensiva, avendo già segnato 2 reti e guadagnato un rigore in questo avvio di campionato.