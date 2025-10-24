Sabato 25 ottobre, alle ore 15:00, allo Stadio Ennio Tardini andrà in scena la super sfida Parma-Como, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. In palio ci sono tre punti molto importanti per entrambe le squadre.

Le probabili formazioni di Parma-Como

A guidare i crociati sarà Cuesta, pronto ad affidarsi al 4-2-3-1. La difesa sarà composta da Suzuki tra i pali, davanti alla linea formata da Delprato, Circati, Valenti e Lovik. A centrocampo Keita e Sorensen faranno da filtro, con Almqvist, Bernabé e Cutrone ad agire dietro l'unica punta, Pellegrino.

Tra i cambi potrà contare su una panchina ampia anche se dovrà rinunciare a Ondrejka, Frigan e Oristanio.

Il Como risponde con lo stesso modulo 4-2-3-1, sotto la guida di Fabregas. In porta ci sarà Butez, difeso da una retroguardia composta da Smolcic, Kempf, Ramon e Valle. A centrocampo spazio per Perrone e Da Cunha, con Vojvoda, Paz e Kuhn alle spalle di Morata. Non saranno disponibili Jesus Rodriguez per squalifica e Sergi Roberto per infortunio, mentre Diao torna a disposizione ma non ancora al top della forma.

Italy Flag
Serie A
Giornata 8
24/10/2025 20:45
AC Milan
VS
Pisa
25/10/2025 15:00
Udinese
VS
Lecce
25/10/2025 15:00
Parma
VS
Como
25/10/2025 18:00
Napoli
VS
Inter
25/10/2025 20:45
Cremonese
VS
Atalanta
26/10/2025 12:30
Torino
VS
Genoa
26/10/2025 15:00
Sassuolo
VS
AS Roma
26/10/2025 15:00
Verona
VS
Cagliari
26/10/2025 18:00
Fiorentina
VS
Bologna
26/10/2025 20:45
Lazio
VS
Juventus

Quote di Parma-Como: lombardi favoriti per il successo

Secondo i principali bookmaker, il Como arriva al Tardini con i favori del pronostico.

Bwin e William Hill quotano la vittoria dei lariani a 2.00, mentre un successo dei padroni di casa è valutato a 3.70. Il pareggio sembra una scommessa altrettanto interessante con quote che oscillano tra 3.30 e 3.50 secondo Bet365, che ritiene il Como ancor più favorito quotando la loro vittoria a 1.95.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
AC Milan
7
5
1
1
11 / 4
7
16
W
D
W
W
W
2
Inter
7
5
0
2
18 / 8
10
15
W
W
W
W
L
3
Napoli
7
5
0
2
12 / 7
5
15
L
W
L
W
W
4
AS Roma
7
5
0
2
7 / 3
4
15
L
W
W
W
L
5
Bologna
7
4
1
2
11 / 5
6
13
W
W
D
W
L
6
Como
7
3
3
1
9 / 5
4
12
W
D
D
W
D
7
Juventus
7
3
3
1
9 / 7
2
12
L
D
D
D
W
8
Atalanta
7
2
5
0
11 / 5
6
11
D
D
D
W
W
9
Sassuolo
7
3
1
3
8 / 8
0
10
D
W
W
L
W
10
Cremonese
7
2
4
1
8 / 9
-1
10
D
L
D
D
D
11
Udinese
7
2
3
2
7 / 10
-3
9
D
D
L
L
W
12
Lazio
7
2
2
3
10 / 7
3
8
D
D
W
L
L
13
Cagliari
7
2
2
3
6 / 8
-2
8
L
D
L
W
W
14
Torino
7
2
2
3
6 / 13
-7
8
W
D
L
L
W
15
Parma
7
1
3
3
3 / 7
-4
6
D
L
W
D
L
16
Lecce
7
1
3
3
5 / 10
-5
6
D
W
D
L
L
17
Verona
7
0
4
3
2 / 9
-7
4
D
L
L
D
D
18
Fiorentina
7
0
3
4
5 / 10
-5
3
L
L
D
L
L
19
Genoa
7
0
3
4
3 / 9
-6
3
D
L
L
L
D
20
Pisa
7
0
3
4
3 / 10
-7
3
D
L
D
L
L

Gli uomini chiave delle due squadre

Emanuele Valeri del Parma, nonostante la sua assenza per infortunio, ha dimostrato di essere una pedina essenziale del centrocampo crociato.

Nelle sue 6 presenze finora, Valeri è riuscito a completare 109 passaggi con altrettanto efficienza in fase di intercetto, compiendo 12 tackle e registrando un assist.

Per il Como, il giovane centrocampista Nicolás Paz è l'uomo su cui puntare, visto il suo brillante inizio di stagione con 4 reti e altrettanti assist in appena 7 gare. Paz è inoltre decisivo nei duelli, vincendone più della metà (53 su 114) con una precisione nel tiro notevole (10 su 13 in porta).

Anche Marc Kempf, con i suoi 2 gol da difensore, ha dato un contributo vitale alla solidità della difesa lariana, mentre Mateo Pellegrino del Parma cerca di essere un terminale efficace in fase offensiva, avendo già segnato 2 reti e guadagnato un rigore in questo avvio di campionato.
