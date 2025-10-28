All'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani di Pisa, giovedì 30 ottobre alle 20:45, si svolgerà la sfida tra Pisa e Lazio, valida per la nona giornata della Serie A 2025/26. I nerazzurri ospitano la Lazio in una serata che si preannuncia avvincente in un impianto che spesso si dimostra un fortino ostico per chiunque. Da una parte, la voglia di riscatto del Pisa, dall'altra, l'ambizione della Lazio di Maurizio Sarri, desiderosa di mantenere il passo delle prime della classe dopo una vittoria convincente sulla Juventus appena pochi giorni fa.

Le probabili formazioni di Pisa-Lazio

Il Pisa, allenato da Alberto Gilardino, si presenterà con un modulo 3-5-2. La probabile formazione vede Semper il difensore tra i pali, con Caracciolo, Canestrelli e Bonfanti a completare il terzetto difensivo. A centrocampo, Touré, Marin e Aebischer muoveranno i fili del gioco, mentre sulle fasce agiranno Akinsanmiro e Leris. La coppia d'attacco sarà formata da Moreo e Nzola, con le conferme sicure per quest'ultimo, nonostante qualche ballottaggio sia ancora aperto.

Albiol, dopo l'operazione alla mano, sarà out, così come altri indisponibili.

Sarri potrebbe schierare la Lazio con il 4-3-3, confermando gran parte degli uomini che hanno battuto la Juventus. In porta Provedel, difesa composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini, con il ballottaggio sempre attivo tra Pellegrini e Lazzari. Il centrocampo sarà gestito da Guendouzi, Cataldi e Basic, quest'ultimo in forma smagliante, mentre il tridente d'attacco include Isaksen, Dia tra i pali ed un Zaccagni in grande spolvero. La scelta di Marusic e Pellegrini potrebbe variare a seconda delle condizioni fisiche riscontrate sotto lo sguardo attento di Sarri.

Quote di Pisa-Lazio: biancocelesti leggermente favoriti

Secondo i bookmaker, la Lazio è favorita per portare a casa i tre punti. William Hill offre la vittoria degli ospiti a quota 2.10, mentre il pareggio è valutato a 3.20 e il successo interno del Pisa è a 3.60. Bet365 supporta una visione simile, con la vittoria della Lazio sempre a 2.10, il pareggio a 3.25 e la vittoria del Pisa leggermente più alta a 3.70. La Lazio, forte del recente risultato positivo, parte con fiducia pur dovendo fare attenzione alla spavalderia del Pisa, specie in casa.

Le statistiche dei protagonisti in campo

In casa Pisa, il centrocampista svizzero Michel Aebischer rappresenta un perno fondamentale per l’equilibrio della squadra di Gilardino.

Nell'attuale stagione di Serie A con Pisa, Aebischer ha collezionato 7 presenze dal primo minuto, con 585 minuti totali giocati, e pur non avendo ancora segnato, il suo contributo in termini di copertura e recuperi è essenziale: 21 tackle e 6 intercettazioni fanno di lui uno dei più affidabili in mediana.

Sulla sponda biancoceleste, Mattia Zaccagni è un faro in attacco, con una stagione fin qui di grande impegno. In 7 presenze tutte da titolare, Zaccagni ha segnato 2 reti, confermando la sua media voti di 7.01, oltre ad aver creato 3 occasioni chiave e vinto la metà dei suoi duelli (44 su 88). Attento anche in fase difensiva, il numero 10 laziale ha registrato 11 tackle con 9 intercettazioni.

L’attaccante Boulaye Dia, invece, ha giocato 8 partite, la metà delle quali come titolare, con un gol all'attivo. Sebbene la sua media voto sia inferiore rispetto al collega Zaccagni, Dia fornisce un'opzione fisica nel reparto avanzato, con 120 passaggi completati e buon lavoro nei duelli, preparandosi per essere nuovamente decisivo.