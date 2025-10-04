Sta facendo discutere un post pubblicato su X dal giornalista Maurizio Pistocchi nel quale lo stesso sottolinea come Igor Tudor abbia collezionato con la Juventus meno punti rispetto al suo predecessore tanto criticato Thiago Motta.

Juventus, Pistocchi punge Tudor: 'Ha fatto meno punti di Motta incassando molti più gol dell'italo brasiliano'

La stagione calcistica è praticamente agli albori ma in casa Juventus sta già divampando il fuoco della polemica. A tenere banco, come succede ormai da diverse annate, è il tema allenatore: la figura di Igor Tudor non convincerebbe a pieno una parte di tifoseria, in quanto poco esperta e incapace di plasmare il proprio credo calcistico a seconda dei giocatori a disposizione nella rosa.

Da qui, nascerebbero quindi le prime polemiche e i primi raffronti con il recente passato. Proprio di Motta e del percorso che fece l'italo brasiliano rispetto a quello che sta facendo Tudor, ha scritto su X il giornalista Maurizio Pistocchi: "Dopo 7 partite tra coppa e campionato la Juve di Tudor ha fatto meno punti (13>15) e ha subito più gol (11>1) rispetto a quella di Thiago Motta. L’ossessione della vittoria a volte diventa un mantra dannoso".

Dati, quelli di Pistocchi, inconfutabili in quanto reali e tangibili, ma che non tengono in considerazione diversi fattori. Il primo, quello strutturale: l'ex ds Giuntoli riuscì a consegnare a Thiago Motta una squadra completa dal punto di vista dell'organico, portando calciatori molto costosi a Torino e accontentando in tutto e per tutto l'italo brasiliano, anche a costo di spendere somme ingenti per elementi assai poco funzionali.

Tudor invece ha dovuto aspettare l'ultimo giorno per poter abbracciare due esterni offensivi, rimanendo sostanzialmente a bocca asciutta per quanto concerne il potenziamento del centrocampo. Un reparto che fa acqua da tutte le parti e che il croato è costretto a rattoppare settimanalmente cercando di recuperare calciatori che proprio il suo predecessore volle alla Continassa.

Tudor e una preparazione atletica tardata a causa del mondiale per club

Un altro fattore da considerare per poter analizzare al meglio le differenze fra l'inizio di stagione di Tudor e quello di Motta è la preparazione atletica: l'italo brasiliano poté allenare i suoi calciatori senza particolari distrazioni, organizzando al meglio le varie torunée e districando il lavoro oculatamente.

Tudor invece è stato costretto a rinviare la canonica preparazione estiva a causa del mondiale per club. Questo ha portato uno slittamento generale delle operazioni in casa Juve e un conseguente ritardo sulla condizione atletica dei calciatori. Una scusante non banale e che potrebbe giustificare la stanchezza mostrata da alcuni protagonisti nelle ultime uscite.