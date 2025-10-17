Venerdì 17 ottobre alle 20:45, il prestigioso Parc des Princes di Parigi sarà il teatro della sfida tra Paris Saint-Germain e Strasburgo, valida per l’ottava giornata della Ligue 1 2025/26. I parigini puntano a consolidare il primato in classifica, mentre gli ospiti sognano lo scherzo alla capolista in una gara che promette intensità e spettacolo.

Le probabili formazioni di PSG-Strasburgo

Paris Saint-Germain (4-3-3): Lucas Chevalier; Willian Pacho, Ilya Zabarnyi, Nuno Mendes, Achraf Hakimi; Kang-In Lee, Vitinha, Quentin Ndjantou; Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Ibrahima Mbaye.

Strasburgo (3-4-2-1): Mike Penders; Lukas Høgsberg, Ismaël Doukouré, Guéla Doué; Sofiane El Mourabet, Valentín Barco, Abdoul Ouattara, Diego Moreira; Martial Godo, Félix Lemaréchal; Juan Panichelli.

Quote di PSG-Strasburgo: padroni di casa nettamente favoriti

I principali bookmaker non hanno dubbi: il Paris Saint-Germain parte largamente favorito nella sfida di venerdì sera. William Hill quota il successo dei parigini a 1.33, il pareggio a 5.00 e la vittoria esterna dello Strasburgo a 8.00.

Anche Bet365 segue la stessa linea, offrendo il PSG vincente a 1.28, il pareggio a 6.00 e il colpo in trasferta a 9.00. Numeri che confermano la grande fiducia riposta nei campioni del Parc des Princes.

Le statistiche dei giocatori chiave: stelle e sorprese da entrambe le parti

Khvicha Kvaratskhelia, a soli 24 anni, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel Paris Saint-Germain.

In 5 presenze, di cui 3 da titolare, non ha ancora inciso con gol o assist, ma il suo contributo alla manovra è evidente: 109 passaggi riusciti e 17 duelli vinti su 35 testimoniano la sua crescente influenza nel gioco offensivo dei parigini.

Al centro dell’attacco, Gonçalo Ramos rimane una costante minaccia per le difese avversarie. Pur non avendo ancora trovato la via del gol, ha effettuato 11 tiri di cui 5 nello specchio, mostrando la solita presenza fisica e capacità di duello (22 vinti su 45).

Tra le rivelazioni stagionali spicca Ibrahim Mbaye, appena 17enne, che ha impressionato per maturità e visione di gioco: con 185 passaggi completati, si è già guadagnato la fiducia del tecnico e dei tifosi del Parc des Princes.

Sul fronte Strasburgo, Félix Lemaréchal è il motore del centrocampo: 2 assist e 187 passaggi in 7 presenze lo rendono il principale punto di riferimento per la costruzione del gioco.

In attacco, il protagonista assoluto è Joaquín Panichelli, autore di 5 reti stagionali. La sua freddezza sotto porta e la capacità di colpire in ogni situazione lo rendono l’arma più pericolosa dei biancoblu, pronti a tentare l’impresa a Parigi.