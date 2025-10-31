L'RB Lipsia accoglierà il VfB Stoccarda alla Red Bull Arena di Lipsia il 1° novembre, con il calcio d'inizio fissato per le 15:30, nel contesto della nona giornata della Bundesliga 2025/26.

Le probabili formazioni di RB Lipsia-Stoccarda

Le probabili formazioni vedono i padroni di casa, l'RB Lipsia, scendere in campo con un modulo 4-3-3, puntando su un trio d'attacco composto da Antonio Nusa, Rômulo e Yan Diomande, quest’ultimo atteso all’esordio come titolare, con Baumgartner a guidare il centrocampo. La difesa sarà invece affidata a Gulácsi tra i pali, supportato da Lukeba, Orban, Raum e Baku.

Il VfB Stoccarda risponde con un 3-4-2-1, in cui Deniz Undav sarà il riferimento offensivo, affiancato da Chris Führich e J. Leweling come creatori di gioco. In difesa ci si affida alla solidità di Chabot, Al-Dakhil e Jeltsch, con Nübel a difendere la porta.

Quote di RB Lipsia-Stoccarda: padroni di casa favoriti

Guardando le quote dei bookmaker, l’RB Lipsia è il favorito per questa sfida.

William Hill quota la vittoria di casa a 1.95, il pareggio è indicato a 3.90, mentre un successo esterno dello Stoccarda è stimato a 3.30. Le stesse note vengono riportate da Bet365 che offre la vittoria del Lipsia al medesimo 1.95, con il pareggio a 3.90 e il successo ospite a 3.50. Per il Lipsia, questa è un’occasione per confermare la loro forza casalinga.

Le statistiche dei giocatori chiave

Yan Diomande: il talento emergente

Yan Diomande, giovane attaccante dell'RB Lipsia, ha già mostrato il suo potenziale con apparizioni promettenti in questo inizio di stagione.

In 8 partite giocate, con 4 presenze da titolare, Diomande ha segnato 1 gol e fornito 2 assist con una valutazione media di 6.99. Impressionante il suo contributo nei duelli, vincendone 25 su 68, e nei dribbling, con 20 riusciti su 32 tentativi. È sua un'iniziativa offensiva che il Lipsia sfrutterà al meglio contro lo Stoccarda.

Antonio Nusa: versatilità a centrocampo

Antonio Nusa ha contribuito con una prestazione solida a centrocampo per l'RB Lipsia. In 7 presenze, ha partecipato attivamente con 1 gol e 1 assist, dimostrando anche ottime capacità nei dribbling, riuscendone 15 su 34 tentativi. La sua percentuale nei duelli vinti è del 39%, indicando la sua determinazione in mezzo al campo.

Rômulo: la potenza brasiliana

Con 3 gol e 3 assist in 8 apparizioni, Rômulo si sta rivelando un attaccante cruciale per l'RB Lipsia.

Con una valutazione media di 6.79, ha dimostrato la sua pericolosità in area avversaria, con 13 tiri totali e un'ottima partecipazione nei passaggi, 162 in totale. Il suo fisico imponente lo rende un bersaglio ideale per i cross, elemento che il Lipsia potrebbe sfruttare contro lo Stoccarda.

Bilal El Khannouss: regista e motore del Stoccarda

Bilal El Khannouss, centrocampista del VfB Stoccarda, ha brillato finora con 2 gol e un assist in 6 partite, con una valutazione di 7.08. La sua precisione nei passaggi chiave, ben 15, dimostra la sua importanza nella costruzione del gioco della sua squadra.

Tiago Tomás: l’arma dello Stoccarda nei momenti decisivi

Nonostante il tempo limitato in campo, Tiago Tomás ha segnato 2 gol e ha rappresentato una minaccia costante per le difese avversarie. La sua capacità di mantenere la calma sotto pressione sarà vitale per lo Stoccarda, particolarmente in una gara difficile come questa.