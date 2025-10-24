La decima giornata della Liga mette in scena uno scontro interessante tra Real Sociedad e Siviglia, programmato per venerdì 24 ottobre alle ore 21:00, presso la suggestiva cornice della Reale Arena di San Sebastian.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Siviglia

Real Sociedad (4-2-3-1): Álex Remiro; Ćaleta-Car, Igor Zubeldia, Sergio Gómez, Jon Aramburu; Gorrotxategi, Carlos Soler; Herrera, Barrenetxea, Guedes; Oyarzabal.

Siviglia (4-2-3-1): Vlachodimos; Marcão, Fábio Cardoso, Gabriel Suazo, Carmona; Gudelj, Agoumé; Djibril Sow, Rubén Vargas, Alexis Sánchez; Isaac Romero.

Spain Flag
La Liga
Giornata 10
24/10/2025 21:00
Real Sociedad
VS
Sevilla
25/10/2025 14:00
Girona
VS
Oviedo
25/10/2025 16:15
Espanyol
VS
Elche
25/10/2025 18:30
Athletic Club
VS
Getafe
25/10/2025 21:00
Valencia
VS
Villarreal
26/10/2025 14:00
Mallorca
VS
Levante
26/10/2025 16:15
Real Madrid
VS
Barcelona
26/10/2025 18:30
Osasuna
VS
Celta Vigo
26/10/2025 21:00
Rayo Vallecano
VS
Alaves
27/10/2025 21:00
Real Betis
VS
Atletico Madrid

Quote di Real Sociedad-Siviglia: i numeri favoriscono i padroni di casa

I principali bookmaker vedono la Real Sociedad come favorita per portare a casa i tre punti. Bwin quota la vittoria della squadra basca a 1.98, il pareggio a 3.40 e il successo del Siviglia a 3.80. William Hill offre la vittoria casalinga a 2.00, a 3.30 il pareggio, mentre sempre a 3.80 è la quota per il successo esterno del Siviglia.

Infine, Bet365 propone le seguenti quote: 2.00 per il segno 1, 3.40 per il pareggio e 3.75 per il segno 2. Le quote riflettono una discreta fiducia verso la Real Sociedad, anche se il margine non è considerevole, indicando un contesto equilibrato.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
9
8
0
1
20 / 9
11
24
W
W
L
W
W
2
Barcelona
9
7
1
1
24 / 10
14
22
W
L
W
W
W
3
Villarreal
9
5
2
2
16 / 10
6
17
D
L
W
W
W
4
Atletico Madrid
9
4
4
1
16 / 10
6
16
W
D
W
W
D
5
Real Betis
9
4
4
1
15 / 10
5
16
D
W
W
W
D
6
Espanyol
9
4
3
2
13 / 11
2
15
W
L
D
D
L
7
Elche
9
3
5
1
11 / 9
2
14
D
L
W
D
W
8
Athletic Club
9
4
2
3
9 / 9
0
14
D
W
L
D
L
9
Sevilla
9
4
1
4
16 / 14
2
13
L
W
W
L
W
10
Alaves
9
3
3
3
9 / 8
1
12
D
W
L
D
L
11
Rayo Vallecano
9
3
2
4
11 / 10
1
11
W
W
L
L
D
12
Getafe
9
3
2
4
9 / 12
-3
11
L
L
D
D
L
13
Osasuna
9
3
1
5
7 / 9
-2
10
L
W
L
D
L
14
Valencia
9
2
3
4
10 / 14
-4
9
D
L
L
D
W
15
Levante
9
2
2
5
13 / 17
-4
8
L
W
D
L
W
16
Mallorca
9
2
2
5
10 / 14
-4
8
W
L
W
L
D
17
Celta Vigo
9
0
7
2
8 / 11
-3
7
D
D
L
D
D
18
Real Sociedad
9
1
3
5
8 / 13
-5
6
D
L
L
W
L
19
Oviedo
9
2
0
7
4 / 16
-12
6
L
L
W
L
L
20
Girona
9
1
3
5
6 / 19
-13
6
L
W
D
D
L

Le statistiche dei giocatori chiave delle due squadre

Nella Real Sociedad, uno dei protagonisti attesi è Mikel Oyarzabal.

L'attaccante spagnolo, classe 1997, ha messo a referto 9 presenze in questa stagione, tutte da titolare, accumulando 780 minuti di gioco. Con 2 reti all'attivo e 1 assist, Oyarzabal ha dimostrato la sua capacità di incidere in zona gol. I suoi numeri mostrano anche una buona propensione al tiro, con 18 conclusioni totali, 11 delle quali nello specchio.

Gonçalo Guedes, con 9 apparizioni di cui solo 3 da titolare, rappresenta un fattore determinante dalla panchina. Con 298 minuti sul campo, il portoghese offre spesso un cambio di ritmo grazie ai suoi dribbling efficaci (5 su 9 tentativi riusciti) e la sua visione di gioco, evidenziata da 1 assist stagionale.

Per il Siviglia, Rubén Vargas spicca come uno dei giocatori più pericolosi.

In 8 partite disputate, ha contribuito con 2 gol e 4 assist, il che lo rende un fulcro del gioco offensivo della sua squadra. La sua abilità nei passaggi, con 10 passaggi chiave e 191 passaggi totali, testimonia la sua importanza nella manovra.

Infine, il sempreverde Alexis Sánchez, a 37 anni, sta ancora facendo la differenza. In 6 presenze ha contribuito con 2 gol e 1 assist. La sua esperienza e la sua abilità nel trovare il gol nei momenti decisivi restano un'arma fondamentale per il Siviglia, come conferma anche il rigore trasformato nel corso della stagione.
© RIPRODUZIONE VIETATA