La decima giornata della Liga mette in scena uno scontro interessante tra Real Sociedad e Siviglia, programmato per venerdì 24 ottobre alle ore 21:00, presso la suggestiva cornice della Reale Arena di San Sebastian.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Siviglia

Real Sociedad (4-2-3-1): Álex Remiro; Ćaleta-Car, Igor Zubeldia, Sergio Gómez, Jon Aramburu; Gorrotxategi, Carlos Soler; Herrera, Barrenetxea, Guedes; Oyarzabal.

Siviglia (4-2-3-1): Vlachodimos; Marcão, Fábio Cardoso, Gabriel Suazo, Carmona; Gudelj, Agoumé; Djibril Sow, Rubén Vargas, Alexis Sánchez; Isaac Romero.

Quote di Real Sociedad-Siviglia: i numeri favoriscono i padroni di casa

I principali bookmaker vedono la Real Sociedad come favorita per portare a casa i tre punti. Bwin quota la vittoria della squadra basca a 1.98, il pareggio a 3.40 e il successo del Siviglia a 3.80. William Hill offre la vittoria casalinga a 2.00, a 3.30 il pareggio, mentre sempre a 3.80 è la quota per il successo esterno del Siviglia.

Infine, Bet365 propone le seguenti quote: 2.00 per il segno 1, 3.40 per il pareggio e 3.75 per il segno 2. Le quote riflettono una discreta fiducia verso la Real Sociedad, anche se il margine non è considerevole, indicando un contesto equilibrato.

Le statistiche dei giocatori chiave delle due squadre

Nella Real Sociedad, uno dei protagonisti attesi è Mikel Oyarzabal.

L'attaccante spagnolo, classe 1997, ha messo a referto 9 presenze in questa stagione, tutte da titolare, accumulando 780 minuti di gioco. Con 2 reti all'attivo e 1 assist, Oyarzabal ha dimostrato la sua capacità di incidere in zona gol. I suoi numeri mostrano anche una buona propensione al tiro, con 18 conclusioni totali, 11 delle quali nello specchio.

Gonçalo Guedes, con 9 apparizioni di cui solo 3 da titolare, rappresenta un fattore determinante dalla panchina. Con 298 minuti sul campo, il portoghese offre spesso un cambio di ritmo grazie ai suoi dribbling efficaci (5 su 9 tentativi riusciti) e la sua visione di gioco, evidenziata da 1 assist stagionale.

Per il Siviglia, Rubén Vargas spicca come uno dei giocatori più pericolosi.

In 8 partite disputate, ha contribuito con 2 gol e 4 assist, il che lo rende un fulcro del gioco offensivo della sua squadra. La sua abilità nei passaggi, con 10 passaggi chiave e 191 passaggi totali, testimonia la sua importanza nella manovra.

Infine, il sempreverde Alexis Sánchez, a 37 anni, sta ancora facendo la differenza. In 6 presenze ha contribuito con 2 gol e 1 assist. La sua esperienza e la sua abilità nel trovare il gol nei momenti decisivi restano un'arma fondamentale per il Siviglia, come conferma anche il rigore trasformato nel corso della stagione.