Il Rennes e lo Strasburgo si affronteranno domenica 2 novembre alle 15:00 al Roazhon Park, nella 11ª giornata della Ligue 1 2025/26. Entrambe le squadre vanno a caccia di punti per risalire la classifica, in una sfida che promette intensità e ritmo alto.

Tra i protagonisti più attesi ci sarà Amine Gouiri, chiamato a dare continuità alle sue recenti prestazioni e a guidare l’attacco dei rossoneri davanti al pubblico di casa.

Quote di Rennes-Strasburgo: equilibrio con leggero favore per i padroni di casa

I bookmaker concedono un piccolo vantaggio al Rennes, pur prospettando un match equilibrato.

Su William Hill la vittoria dei bretoni è proposta a 2.30, il pareggio a 3.50 e il colpo dello Strasburgo a 2.80. Linea simile su Bet365, con il segno 1 a 2.25, la X a 3.60 e il successo ospite a 3.00.

Le quote delineano dunque una sfida aperta, con il Rennes leggermente favorito grazie al fattore campo.

Le statistiche dei giocatori chiave: Gouiri e Terrier per il Rennes, Moreira e Panichelli per lo Strasburgo

Per il Rennes, fari puntati su Amine Gouiri, autore di 2 reti e 1 assist in 8 presenze, con una valutazione media di 7.00.

L’attaccante franco-algerino sta ritrovando continuità e resta un riferimento importante nel gioco offensivo dei rossoneri.

Accanto a lui, Martin Terrier rappresenta un’arma preziosa tra le linee: 1 gol e 2 assist in 7 partite, con un rating medio di 6.95. La sua qualità tecnica e capacità di rifinitura possono risultare decisive contro una difesa fisica come quella dello Strasburgo.

Per lo Strasburgo, Diego Moreira sta vivendo un avvio brillante con 1 gol e 2 assist, sostenuto da una valutazione media di 7.20. Rapidità e creatività lo rendono uno dei principali punti di riferimento offensivi.

In attacco spicca Joaquín Panichelli, autore di 9 gol in 10 presenze e con rating medio di 7.12. Finalizzatore puro, è il pericolo numero uno per la retroguardia bretone.