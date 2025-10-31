Il Rennes e lo Strasburgo si affronteranno domenica 2 novembre alle 15:00 al Roazhon Park, nella 11ª giornata della Ligue 1 2025/26. Entrambe le squadre vanno a caccia di punti per risalire la classifica, in una sfida che promette intensità e ritmo alto.

Tra i protagonisti più attesi ci sarà Amine Gouiri, chiamato a dare continuità alle sue recenti prestazioni e a guidare l’attacco dei rossoneri davanti al pubblico di casa.

France Flag
Ligue 1
Giornata 11
01/11/2025 17:00
Paris Saint Germain
VS
Nice
01/11/2025 19:00
Monaco
VS
Paris FC
01/11/2025 21:05
Auxerre
VS
Marseille
02/11/2025 15:00
Rennes
VS
Strasbourg
02/11/2025 17:15
Lille
VS
Angers
02/11/2025 17:15
Nantes
VS
Metz
02/11/2025 17:15
Toulouse
VS
Le Havre
02/11/2025 17:15
Lens
VS
Lorient
02/11/2025 20:45
Stade Brestois 29
VS
Lyon

Quote di Rennes-Strasburgo: equilibrio con leggero favore per i padroni di casa

I bookmaker concedono un piccolo vantaggio al Rennes, pur prospettando un match equilibrato.

Su William Hill la vittoria dei bretoni è proposta a 2.30, il pareggio a 3.50 e il colpo dello Strasburgo a 2.80. Linea simile su Bet365, con il segno 1 a 2.25, la X a 3.60 e il successo ospite a 3.00.

Le quote delineano dunque una sfida aperta, con il Rennes leggermente favorito grazie al fattore campo.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
10
6
3
1
20 / 9
11
21
D
W
D
D
W
2
Monaco
10
6
2
2
23 / 16
7
20
W
W
D
D
L
3
Marseille
10
6
1
3
24 / 11
13
19
D
L
W
W
W
4
Strasbourg
10
6
1
3
21 / 12
9
19
W
L
D
W
L
5
Lyon
10
6
1
3
16 / 12
4
19
D
W
L
L
W
6
Lens
10
6
1
3
14 / 10
4
19
L
W
W
W
D
7
Lille
10
5
2
3
22 / 13
9
17
L
W
W
D
L
8
Nice
10
5
2
3
16 / 15
1
17
W
W
W
D
D
9
Toulouse
10
4
2
4
17 / 15
2
14
D
L
W
W
D
10
Rennes
10
2
6
2
14 / 16
-2
12
D
L
D
D
D
11
Le Havre
10
3
3
4
12 / 16
-4
12
W
W
L
D
D
12
Paris FC
10
3
2
5
17 / 20
-3
11
D
L
L
W
D
13
Angers
10
2
4
4
8 / 14
-6
10
D
W
D
L
L
14
Stade Brestois 29
10
2
3
5
14 / 18
-4
9
L
L
D
D
W
15
Nantes
10
2
3
5
10 / 15
-5
9
L
W
L
D
D
16
Lorient
10
2
3
5
13 / 22
-9
9
D
L
D
L
W
17
Auxerre
10
2
1
7
7 / 16
-9
7
L
L
D
L
L
18
Metz
10
1
2
7
8 / 26
-18
5
W
L
L
L
D

Le statistiche dei giocatori chiave: Gouiri e Terrier per il Rennes, Moreira e Panichelli per lo Strasburgo

Per il Rennes, fari puntati su Amine Gouiri, autore di 2 reti e 1 assist in 8 presenze, con una valutazione media di 7.00.

L’attaccante franco-algerino sta ritrovando continuità e resta un riferimento importante nel gioco offensivo dei rossoneri.

Accanto a lui, Martin Terrier rappresenta un’arma preziosa tra le linee: 1 gol e 2 assist in 7 partite, con un rating medio di 6.95. La sua qualità tecnica e capacità di rifinitura possono risultare decisive contro una difesa fisica come quella dello Strasburgo.

Per lo Strasburgo, Diego Moreira sta vivendo un avvio brillante con 1 gol e 2 assist, sostenuto da una valutazione media di 7.20. Rapidità e creatività lo rendono uno dei principali punti di riferimento offensivi.

In attacco spicca Joaquín Panichelli, autore di 9 gol in 10 presenze e con rating medio di 7.12. Finalizzatore puro, è il pericolo numero uno per la retroguardia bretone.
