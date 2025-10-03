La Roma incassa una sconfitta beffarda in Europa League: all'Olimpico finisce 0-1 contro il Lille, che passa con un gol nei primi minuti di Haraldsson. I giallorossi nel finale sbagliano tre volte un calcio di rigore: è il portiere Özer, con una serata da eroe, a blindare il risultato e condannare la Roma al KO.

Le fasi salienti del match

Il gol decisivo arriva in apertura. Al 6’, una serie di errori dei capitolini in fase d’impostazione consente al Lille di ripartire: Haraldsson riceve palla, si accentra e scocca un tiro da fuori che sorprende Svilar: è 1-0.

In risposta, la Roma tenta di reagire ma tutte le conclusioni vengono respinte, la difesa francese tiene con ordine alle azioni della squadra di casa. Nella fase centrale emergono tensioni contenute dall'inizio partita: all'80’, il VAR assegna un rigore per mano di Mandi. Artem Dovbyk si incarica del primo tiro: Özer nega il pareggio. Si ripete: altro rigore. Özer respinge di nuovo. Terza chance: tocca a Soulé e ancora una volta il portiere turco para.

Nel finale, il Lille si chiude con ordine. La Roma ci prova ancora, ma non trova lucidità. Özer si erge come muro. Il fischio finale sancisce la beffa: 0–1 e tutti negli spogliatoi.

Analisi della partita della Roma: tanto coraggio ma poca concretezza

La Roma ha mostrato ambizione ma ha peccato di concretezza. Il gol subìto in apertura ha cambiato gli equilibri, ma la squadra di Gasperini non ha mai mollato, credendo nella possibilità di raggiungere il pareggio fino al fischio finale. Il migliore in campo è stato il portiere dei transalpini Özer, che ha scritto la sua serata da leggenda, parando tre volte un calcio di rigore nel giro di un minuto.

La situazione in Europa League e il prossimo impegno dei giallorossi

La sconfitta contro il Lille lascia la Roma in una posizione delicata nella classifica del girone unico di Europa League. Dopo due giornate, i giallorossi hanno raccolto una vittoria e una sconfitta, quindi ora si ritrovano con tre punti in classifica e una differenza reti in parità.

La prossima sfida europea sarà il 23 ottobre 2025, sempre all’Olimpico, contro il Viktoria Plzeň, formazione ceca. Sarà un appuntamento importante: un successo favorirebbe la corsa della Roma verso la parte alta della classifica, mentre un passo falso rischierebbe di complicare parecchio i piani europei della squadra di Gasperini in vista del prosieguo della competizione.