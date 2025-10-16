La serata europea della Roma Women si apre in salita e si chiude con un verdetto netto: Barcellona dominante e successo per 0–4 al Tre Fontane. Bastano due minuti per indirizzare il match, con Esmee Brugts a firmare l’1–0; nella ripresa arrivano il raddoppio di Kika Nazareth, il rigore di Alexia Putellas e il sigillo nel finale di Caroline Graham Hansen.

Le fasi salienti del match

Il gol che spacca subito la partita. Avvio shock: al 2’ il Barcellona attacca sul lato destro, la palla attraversa l’area e Brugts si fa trovare pronta sul secondo palo.

La Roma resta viva, Coll dice no a Viens. Col passare dei minuti le giallorosse provano a risalire il campo con qualche transizione, ma la vera occasione arriva sul finire di primo tempo: Èvelyne Viens scappa in profondità e si presenta a tu per tu, ma Cata Coll mantiene il vantaggio con una parata di grande freddezza.

Ripresa, doppio episodio dal dischetto e break Barcellona. Nei primi minuti del secondo tempo Alexia Putellas fallisce un rigore (tentativo alto), ma la squadra catalana non si disunisce: al 58’ Kika Nazareth raddoppia, quindi al 69’ viene assegnato un secondo penalty per mano di Heatley; Putellas si ripresenta dal dischetto e segna al 71’.

Il 4–0 nel finale. In pieno recupero, Caroline Graham Hansen chiude i conti con il gol del poker, completando una prova di controllo tecnico e mentale che il Barcellona ha saputo mantenere dal primo all’ultimo minuto.

Analisi della partita della Roma: coraggio a tratti, ma poca continuità

Tema tattico: la Roma ha provato a tenere linee corte, restando compatta nel primo blocco e cercando di ripartire con le corse esterne (Haavi, Pilgrim) e con i movimenti di Viens a fissare i centrali. Finché la partita è rimasta sull’1–0, le giallorosse hanno avuto due-tre momenti d’inerzia (tra cui l’occasione della canadese), ma non sono riuscite a dare continuità alla risalita del baricentro.

Dove si è inceppato il piano: il Barcellona ha manipolato la pressione romanista con il possesso e l’uso sistematico dell’ampiezza, aprendo il lato debole (da cui nasce l’1–0) e costringendo la Roma a difendere bassa per lunghi tratti.

La capacità di Aitana e Alexia di ricevere tra le linee ha continuamente posto la mediana giallorossa di fronte a una scelta: uscire forte e scoprire il corridoio, o restare e concedere ricezioni pulite. La gestione degli episodi in area (due rigori concessi: il primo sbagliato, il secondo trasformato) ha poi sfavorito definitivamente la rimonta.

Un segnale nonostante il punteggio, il match ha comunque offerto spunti utili: quando la Roma ha alzato la prima pressione di 10–15 metri (specie prima dell’intervallo), ha recuperato palla più in alto e ha prodotto l’azione-chiave con Viens. In ottica prossime gare, questa aggressività coordinata — con una mezzala pronta ad accompagnare l’esterno in transizione — è il primo correttivo da riproporre.

Una lezione dura, ma utile

Il 0–4 non è solo un punteggio: è una lezione su ritmo, posizionamento e cura del dettaglio in area, gli stessi elementi che il Barcellona ha mostrato di saper padroneggiare anche nelle serate in cui non tutto gira alla perfezione (vedi rigore fallito). La Roma ha avuto il coraggio di restare in partita fino all’intervallo, si è costruita l’occasione con Viens, ha acceso il pubblico nei momenti giusti: da qui bisogna ripartire, alzando la pressione media, pulendo i meccanismi difensivi e aumentando la densità offensiva nell’ultimo terzo. Le prossime due giornate diranno molto: non è finita, ma serve crescere in tempi brevi.