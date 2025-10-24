All’Olimpico la Roma cade 1–2 contro il Viktoria Plzeň nella sfida di Europa League. Gli ospiti colpiscono con un uno-due tra il 20’ e il 22’ firmato da Prince Adu e Cheick Souaré; la Roma rientra in partita al 54’ con il rigore trasformato da Paulo Dybala, ma non completa la rimonta nonostante un lungo forcing finale, ha arbitrato il turco Halil Umut Meler. Il match era valido per la terza giornata della League Phase di Europa League.

La notizia: risultato, marcatori, implicazioni immediate

Il verdetto è pesante: 1–2 in casa, dentro una serata in cui i cechi indirizzano la gara con due azioni ravvicinate nella prima mezz’ora.

La Roma salva l’onore con la Joya, ma non i punti. Il dato si riflette anche sulla classifica della League Phase: il Viktoria Plzeň sale a quota 7, i giallorossi restano fermi a 3 dopo tre partite.

Cronaca della partita

Dopo un avvio senza scosse, la partita si spacca in due minuti. Il 0–1 nasce da una palla diretta e dal duello individuale vinto da Adu: controllo in corsa e tocco sotto misura. Sull’azione successiva la Roma perde la seconda palla al limite: il Plzeň recupera, Souaré ha spazio centrale e scarica in porta un sinistro basso. Due esecuzioni semplici e precise, che costringono i giallorossi a rincorrere per oltre un’ora.

Il copione cambia nella ripresa. Gasperini alza il baricentro, chiede più presenza nell’area ceca, aumenta i cross.

Il momento-chiave è al 53’: sul colpo di testa di Pisilli il pallone sbatte sul braccio di Jemelka, Meler viene richiamato al monitor e concede il rigore. Dybala non sbaglia al 54’ e rimette pressione agli ospiti.

Da lì fino al 90’ la Roma resta nella metà campo avversaria, mentre il Plzeň prova ad allentare la morsa con qualche ripartenza. Sommer questa volta non c’entra: dall’altra parte c’è Jedlička, che nel finale è puntuale nelle uscite e decisivo su Ndicka al 94’. Il 2–2 che per un attimo fa esplodere l’Olimpico (tap-in di Pisilli) viene immediatamente cancellato dalla bandierina.

Lettura tattica

Perché la Roma è andata sotto. Nel primo tempo la squadra ha lasciato metri tra linea palla e difesa.

Sul 0–1, Adu può correre alle spalle e presentarsi davanti a Svilar; sul 0–2, la seconda palla non viene schermata e Souaré trova il corridoio per calciare. Due errori pratici: profondità concessa, spazio centrale libero.

Cosa ha funzionato dopo l’intervallo. La Roma ha alzato il baricentro, spinto con gli esterni, aumentato le presenze nell’area ceca. Il rigore nasce proprio dalla pressione e dalla costanza nel mettere palloni in zona-tiro (cross, respinte, seconde palle). Le sostituzioni hanno migliorato la pericolosità, ma non la precisione nell’ultimo tocco. La cronaca evidenzia il peso di El Shaarawy, Pisilli e Bailey nel cambio d’inerzia.

Cosa ha fatto il Plzeň per tenere il vantaggio. Dopo l’1–2, gli ospiti hanno difeso bassi e compatti, accettando l’assedio.

Hanno raddoppiato sul portatore, pulito l’area con i centrali e affidato a Jedlička le palle alte più sporche. Negli ultimi cinque minuti, quasi solo respinte e duelli aerei: il portiere è determinante su Ndicka.

Analisi finale: cosa racconta questo 1–2

Senza giri di parole: ha vinto chi ha sfruttato l’occasione appena si è presentata. Il Viktoria Plzeň ha trasformato in oro due momenti, poi ha difeso con ordine, aiutato dal suo portiere nei minuti di maggiore sofferenza. La Roma ha sbagliato l’approccio, ha reagito da squadra dopo l’intervallo, ma ha pagato la scarsa qualità nell’ultimo passaggio e un pizzico di sfortuna nel recupero. È un esito che pesa, ma non preclude la corsa: la League Phase, per sua natura, concede rientri a chi sa rimettere in linea prestazione e risultati.

La trasferta di Glasgow fra due settimane dirà molto di più della fotografia della serata: il margine per rimettere le cose a posto esiste, a patto di togliere ossigeno agli errori che oggi hanno fatto la differenza.