Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini è tornato a parlare su Youtube del famoso caso plusvalenze, rimarcando quando sia stato giusto punire solo la Juventus e non tutti altri club. Questo perché la società bianconera fu l'unica ad aver messo in piedi un vero e proprio sistema.

Sandro Sabatini: 'Nel caso plusvalenze la Juve ha patteggiato e quindi si è fatta la sentenza da sola'

Il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video su Youtube e parlando dello scandalo plusvalenze venuto di nuovo a galla nelle ultime ore per il caso Osimhen ha detto: "In questa vicenda secondo me ha ragione il Napoli, ma per il semplice motivo che la Juventus ha voluto patteggiare. Ciò non equivale a un'ammissione di colpevolezza ma neanche di innocenza e per questo la società bianconera si è fatta sostanzialmente la sentenza da sola.

Ha accettato comunque la decisione degli organi predisposti e in questo momento è evidente che la procura della Federcalcio potrebbe riaprire la questione, il caso o chiamatelo il fascicolo Plusvalenze, se nelle carte dell'inchiesta di Roma ci fossero elementi che non sono stati già trasmessi in Federcalcio. Ma è difficile che Chiné non abbia già avuto tutti gli atti, visto che adesso ce l'ha avuti anche un quotidiano molto importante. Ha visto tutto, ha visto anche che non c'è da riaprire. Ma perché non può farlo? Perché nessuno evidentemente può incentivare una riapertura, può chiedere o formalmente o informalmente una riapertura della vicenda".

Sabatini ha proseguito: "Molti si domandano perché la Juventus è stata l'unica ad essere condannata per le plusvalenze.

Semplice, perché la società bianconera aveva messo in piedi un intero sistema. In cosa consisteva? Nel fare affari con valutazioni presumibilmente gonfiate, anzi, sicuramente gonfiate per la giustizia sportiva con 10 società differenti. Quindi le plusvalenze si fanno con 10 club, ma poi viene punita soltanto la Juventus? Certo, perché la Juve, appunto, aveva creato un sistema. Ne ha fatte 10, le altre ne hanno fatte solo una. Se io passo 10 volte col rosso, pago 10 volte la multa, se passo una volta, pago una volta la multa. Quindi se io faccio 10 plusvalenze, pago 10 punti, se io ne faccio una sola, pagherò un punto".

I tifosi rispondono a Sabatini: 'La Juve è stata costretta a patteggiare'

Le parole di Sabatini hanno fatto infuriare tantissimi tifosi della Juve sul web: "La Juventus è stata costretta a patteggiare ciò non toglie che il Napoli deve pagare come ha pagato la Juve", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Scusa Sabatini ma vogliamo mettere per un momento da parte la Juventus.

Stiamo parlando di una plusvalenza fittizia fatta dalla Società Calcio Napoli e cosa più grave e venire a sapere che un giudice è sottolineo un giudice ha le carte in mano per procedere e le ignora".