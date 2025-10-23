Secondo quanto riferito alla Gazzetta dello Sport dall'ex allenatore Arrigo Sacchi, la Juventus da diversi anni ormai avrebbe perso il suo peso specifico nel calcio italiano, non riuscendo più a imporre il classico Dna bianconero che nel passato faceva la differenza.

Sacchi: 'Da anni il club bianconero non esercita più la funzione di leadership che è nel suo dna'

L'ex allenatore Arrigo Sacchi ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport in merito al momento negativo che sta attraversando la Juventus: "Il risultato del Bernabeu provoca qualche malumore, soprattutto perché sono ormai sette partite che la Juve non vince.

Comprendo l’inquietudine dei tifosi. Sono diversi anni che la Juve non esercita più quella funzione di leadership che è sempre stata nel suo Dna. L’ultimo scudetto lo ha vinto con Maurizio Sarri in panchina, e dunque stiamo parlando della stagione 2019-2020".

Sacchi ha poi sottolineato come, negli ultimi cinque anni, non si sia registrata quell’evoluzione che il pubblico e gli addetti ai lavori si aspettavano da una società storicamente considerata un modello da seguire. A suo avviso, la Juventus, da sempre punto di riferimento del calcio italiano e internazionale, ha conosciuto un periodo di declino che perdura dalla stagione segnata dalla pandemia, dopo gli anni di successi sotto la guida di Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Sacchi ha osservato che per comprendere a fondo le cause di questa crisi servirebbe una conoscenza diretta dell’ambiente bianconero e delle sue dinamiche interne, ma da osservatore esterno ritiene che diverse scelte dirigenziali siano risultate discutibili. In particolare, ha citato l’ingaggio di Thiago Motta nella passata stagione, evidenziando come il tecnico non abbia ricevuto un adeguato supporto da parte della società, elemento che ha contribuito alle difficoltà riscontrate.

L’ex commissario tecnico ha inoltre ricordato i numerosi cambiamenti nei ruoli dirigenziali, che hanno inevitabilmente minato la continuità di metodo e rallentato i progressi verso un obiettivo comune. Secondo Sacchi, più che la mancanza di calciatori di alto livello, alla Juventus difetta un vero gioco di squadra, un’identità riconoscibile in grado di fare la differenza sul piano internazionale.

A titolo di esempio, ha richiamato l’acquisto di Cristiano Ronaldo, che pur portando due scudetti non è riuscito a trascinare il club oltre i quarti di finale in Champions League. Per Sacchi nel calcio moderno a prevalere non sarebbe il singolo campione, ma la qualità del gioco collettivo. La Juventus, secondo la sua analisi, dovrebbe quindi ripartire da un progetto tecnico coerente e sostenibile, condiviso da tutta la dirigenza, che metta al centro l’allenatore e gli affidi la piena responsabilità anche nelle scelte di mercato.

Juve, una distanza fra tecnico e dirigenza che non farebbe il bene del club

L'affermazione finale di Sacchi andrebbe in realtà in controtendenza rispetto a quanto filtrerebbe dal mondo Juve.

Il mercato infatti, avrebbe la firma di Comolli e molti calciatori non sarebbero stati scelti da Tudor. Inoltre, proprio il tecnico croato sarebbe da tempo sotto la lente di ingrandimento dei dirigenti alla Continassa e addirittura le prossime gare di campionato potrebbero essere decisive per il suo futuro.