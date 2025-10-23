Il futuro della Sampdoria può essere al bivio. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dalla testata Il Secolo XIX, una cordata di imprenditori genovesi di fede blucerchiata sarebbe pronta a rilevare la maggioranza del club ligure, avviando un vero e proprio cambio societario, molto atteso dai tifosi. Il progetto, riportato da più fonti, prevede la raccolta di circa 50 milioni di euro tramite l’ingresso di una ventina di soggetti intenzionati a versare circa un paio di milioni ciascuno. L’operazione, tutt’altro che simbolica, avrebbe il sostegno di un istituto di credito – secondo voci, la Banca Ifis – che fornirebbe la linea finanziaria necessaria all’ingresso dei nuovi azionisti nel club calcistico.

Sampdoria, ipotesi nuova proprietà: le trattative e i protagonisti

Secondo le indiscrezioni, il passaggio delle quote – stimato “a titolo gratuito” – dovrebbe coinvolgere l’attuale presidente Matteo Manfredi e l’azionista di riferimento Joseph Tey Wei Jin, accordandosi su basi societarie che consentano un rapido rilancio. I 50 milioni raccolti dovrebbero essere destinati al mercato di gennaio e alla stabilizzazione economica del club. I nomi degli imprenditori coinvolti – tra cui spiccano quelli di Andrea Perciu, Aldo Sutter, Alessandro Novi e Davide Rossi – sono riconosciuti nell’ambiente blucerchiato, ma al momento si tratta ancora di contatti preliminari. L’idea di fondo è quella di riportare la società nelle mani di chi vive e lavora sul territorio, per restituire alla Samp un’anima genovese dopo anni di turbolenze societarie.

Le prospettive per il futuro del club

Il contesto in cui nasce questa trattativa è complesso. Dopo il periodo difficile seguito all’era Ferrero e il passaggio a Gestio Capital, con Matteo Manfredi alla guida, la Sampdoria ha urgente bisogno di consolidare la propria governance e garantire continuità gestionale. L’ingresso degli imprenditori locali viene visto come una possibile svolta, ma restano da chiarire modalità e tempistiche dell’operazione. I tifosi, intanto, osservano con prudente ottimismo: l’obiettivo è tornare a vedere una società solida, capace di pianificare un progetto sportivo credibile e puntare al ritorno in Serie A. Nei prossimi giorni saranno cruciali gli sviluppi ufficiali: solo allora si capirà se la speranza di un nuovo corso blucerchiato potrà davvero trasformarsi in realtà.