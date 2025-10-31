Sassuolo e Genoa si preparano ad affrontarsi lunedì 3 novembre alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la decima giornata della Serie A 2025/26. Sarà una sfida importante per entrambe le compagini che cercano punti preziosi in chiave salvezza.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa

Il Sassuolo, guidato da mister Grosso, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 che vedrà Muric tra i pali, e una difesa composta da Walukiewicz, Idzes, Candé, e Doig.

In mezzo al campo ci saranno Vranckx, Matic e Koné, mentre il tridente d'attacco vedrà la presenza del talento Berardi, Pinamonti e Laurienté. Le speranze offensive del Sassuolo riposano soprattutto sui piedi di Berardi e Pinamonti, quest’ultimo confermato al centro dell'attacco.



Il Genoa di Vieira schiera invece un 4-2-3-1 con Leali in porta. La linea difensiva sarà composta da Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, e Martin. A centrocampo, spazio a Masini e Frendrup mentre il trio Malinovskyi, Vitinha e Ekuban supporterà la punta Ekuban. Occhio al dinamismo di Malinovskyi e alla capacità di Ekuban di ritrovare il gol partendo da titolare.

Quote di Sassuolo-Genoa: odds equilibrate

Secondo i bookmaker, su tutti William Hill e Bet365, il Sassuolo parte leggermente favorito: entrambi quotano la vittoria interna a 2.40, mentre il pareggio è offerto a 3.00 su William Hill e gli ospiti a 3.00 e 3.25 rispettivamente.

Una sfida che si preannuncia equilibrata con entrambe le formazioni in cerca di prestazioni positive per risalire in classifica.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Armand Laurienté del Sassuolo ha finora disputato 9 partite in questo campionato, avendo effettuato 8 tiri di cui 5 nello specchio, con 2 gol all'attivo.

Nonostante un rating non altissimo (6.82), rappresenta sempre una minaccia con la sua velocità e capacità di saltare l’uomo (1 dribbling riuscito su 9).

Domenico Berardi rimane uno dei fari del Sassuolo e dovrebbe rientrare dopo aver saltato la gara contro il Cagliari: in 7 apparizioni ha siglato una rete e fornito 2 assist. La sua esperienza e visione di gioco sono fondamentali, come dimostrano i suoi 182 passaggi totali e i 29 duelli vinti su 62.

Per il Genoa, Ruslan Malinovskyi ha disputato finora 8 partite, contribuendo con un assist. Con 280 passaggi e ben 10 key passes, il centrocampista ucraino resta un elemento chiave per innescare la manovra offensiva del Grifone.

Infine, Caleb Ekuban potrebbe sfruttare l'occasione di partire dal primo minuto per aumentare il suo bottino di reti. Con un gol e una buona dose di dribbling riusciti, resta una minaccia costante nelle azioni offensive della squadra ligure.