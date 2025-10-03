Il big match tra Siviglia e Barcellona si terrà al Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia domenica 5 ottobre alle 16:15. In questa sfida di cartello dell’ottava giornata di La Liga 2025-26, la squadra di Xavi Hernandez cerca i tre punti per mantenere il primato in classifica.

Spain Flag
La Liga
Giornata 8
03/10/2025 21:00
Osasuna
VS
Getafe
04/10/2025 14:00
Oviedo
VS
Levante
04/10/2025 16:15
Girona
VS
Valencia
04/10/2025 18:30
Athletic Club
VS
Mallorca
04/10/2025 21:00
Real Madrid
VS
Villarreal
05/10/2025 14:00
Alaves
VS
Elche
05/10/2025 16:15
Sevilla
VS
Barcelona
05/10/2025 18:30
Espanyol
VS
Real Betis
05/10/2025 18:30
Real Sociedad
VS
Rayo Vallecano
05/10/2025 21:00
Celta Vigo
VS
Atletico Madrid

Quote dei bookmaker: Barcellona favorito

Secondo i principali bookmaker, il Barcellona parte favorito in questa sfida esterna.

William Hill quota la vittoria del Barcellona a 1.44, il pari a 4.80 e il successo del Siviglia a 5.80.

Simile l’offerta di Bet365, che propone il trionfo blaugrana a 1.45, il pareggio a 5.25 e la vittoria dei padroni di casa a 5.75.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcelona
7
6
1
0
21 / 5
16
19
W
W
W
W
D
2
Real Madrid
7
6
0
1
16 / 8
8
18
L
W
W
W
W
3
Villarreal
7
5
1
1
13 / 5
8
16
W
W
W
L
D
4
Elche
7
3
4
0
10 / 6
4
13
W
D
W
D
W
5
Atletico Madrid
7
3
3
1
14 / 9
5
12
W
W
D
W
D
6
Real Betis
7
3
3
1
11 / 7
4
12
W
W
D
L
D
7
Espanyol
7
3
3
1
10 / 9
1
12
D
D
L
W
W
8
Getafe
7
3
2
2
8 / 9
-1
11
D
D
L
W
L
9
Athletic Club
7
3
1
3
7 / 8
-1
10
L
D
L
L
W
10
Sevilla
7
3
1
3
11 / 10
1
10
W
L
W
D
W
11
Alaves
7
2
2
3
6 / 7
-1
8
L
D
L
W
D
12
Valencia
7
2
2
3
9 / 12
-3
8
L
D
W
L
W
13
Osasuna
7
2
1
4
5 / 7
-2
7
L
D
L
W
L
14
Oviedo
7
2
0
5
4 / 12
-8
6
W
L
L
L
W
15
Levante
7
1
2
4
11 / 14
-3
5
D
L
W
D
L
16
Rayo Vallecano
7
1
2
4
7 / 10
-3
5
L
L
D
L
D
17
Celta Vigo
7
0
5
2
6 / 9
-3
5
L
D
D
D
D
18
Real Sociedad
7
1
2
4
7 / 11
-4
5
L
W
L
L
L
19
Mallorca
7
1
2
4
6 / 11
-5
5
W
L
D
L
L
20
Girona
7
0
3
4
3 / 16
-13
3
D
D
L
D
L

Statistiche chiave dei protagonisti in campo

Il Siviglia si affida a giocatori chiave come Rubén Vargas e Isaac Romero per cercare l’impresa contro il Barcellona.

Vargas, 27enne centrocampista svizzero, ha disputato 6 partite in questa stagione con una media di 6.82, risultando essenziale con 1 gol e 3 assist. Dal canto suo, Isaac Romero si è distinto con 2 gol all’attivo in 6 presenze, sempre pronto a sfruttare le occasioni con la sua potenza offensiva.

Nel Barcellona, spicca il talento di Lamine Yamal, il giovane centrocampista offensivo spagnolo che ha una valutazione media di 8.1 in 4 apparizioni, il suo contributo di 2 gol e 3 assist è stato fondamentale per i blaugrana. Non meno importante è stato il contributo di Raphinha, che ha segnato 3 gol e fornito 2 assist in sei presenze, diventando una costante minaccia per le difese avversarie grazie a un rating di 7.27.
