Il big match tra Siviglia e Barcellona si terrà al Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia domenica 5 ottobre alle 16:15. In questa sfida di cartello dell’ottava giornata di La Liga 2025-26, la squadra di Xavi Hernandez cerca i tre punti per mantenere il primato in classifica.

Quote dei bookmaker: Barcellona favorito

Secondo i principali bookmaker, il Barcellona parte favorito in questa sfida esterna.

William Hill quota la vittoria del Barcellona a 1.44, il pari a 4.80 e il successo del Siviglia a 5.80.

Simile l’offerta di Bet365, che propone il trionfo blaugrana a 1.45, il pareggio a 5.25 e la vittoria dei padroni di casa a 5.75.

Statistiche chiave dei protagonisti in campo

Il Siviglia si affida a giocatori chiave come Rubén Vargas e Isaac Romero per cercare l’impresa contro il Barcellona.

Vargas, 27enne centrocampista svizzero, ha disputato 6 partite in questa stagione con una media di 6.82, risultando essenziale con 1 gol e 3 assist. Dal canto suo, Isaac Romero si è distinto con 2 gol all’attivo in 6 presenze, sempre pronto a sfruttare le occasioni con la sua potenza offensiva.

Nel Barcellona, spicca il talento di Lamine Yamal, il giovane centrocampista offensivo spagnolo che ha una valutazione media di 8.1 in 4 apparizioni, il suo contributo di 2 gol e 3 assist è stato fondamentale per i blaugrana. Non meno importante è stato il contributo di Raphinha, che ha segnato 3 gol e fornito 2 assist in sei presenze, diventando una costante minaccia per le difese avversarie grazie a un rating di 7.27.