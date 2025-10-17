La Liga ha in programma per sabato 18 ottobre alle 14 presso l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, il match fra il Siviglia e il Maiorca, valevole per la nona giornata del campionato spagnolo 2025/26. In una sfida che si annuncia avvincente, i padroni di casa andalusi, i Rojiblancos, cercheranno di imporsi di fronte al proprio pubblico, mentre la squadra delle Baleari arriva con la voglia di sorprendere e strappare punti preziosi.

Le probabili formazioni di Siviglia-Maiorca

Il Siviglia si schiererà probabilmente con un 4-2-3-1, una formazione classica che prevede Olivier Vlachodimos tra i pali, protetto da una solida linea difensiva formata da Marcão e César Azpilicueta come centrali, con Gabriel Suazo e Carmona sugli esterni.

La mediana sarà affidata a Boubacar Mendy e Lucien Agoumé, mentre il reparto offensivo vedrà Rubén Vargas, Djibril Sow e Alexis Sánchez dietro l’unica punta Isaac Romero.

Il Maiorca, guidato dal tecnico delle Baleari, dovrebbe invece presentarsi con un 4-4-2. A difendere la porta ci sarà Leo Román, supportato dai centrali Antonio Raíllo e Martin Valjent, con Toni Lato e Pablo Maffeo ai lati. Il centrocampo sarà presidiato da Manu Morlanes e Samú Costa, fiancheggiati da Pablo Torre e Sergi Darder sulle fasce. In attacco, Vedat Muriqi farà coppia con il giovane Marc Domènech.

Quote di Siviglia-Maiorca: Rojiblancos favoriti

Secondo i bookmaker, il Siviglia parte con i favori del pronostico per questa sfida casalinga.

William Hill quota la vittoria del Siviglia a 1.85, il pareggio a 3.40 e il successo del Maiorca a 4.20. Quote simili anche da Bet365, dove la vittoria dei Rojiblancos è data a 1.85, mentre il pareggio è quotato a 3.30 e la vittoria degli ospiti addirittura a 4.75, sottolineando la difficoltà per il Maiorca di espugnare il Sánchez Pizjuán.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Rubén Vargas: vanta una media-partita importante, con un gol e tre assist in quattro apparizioni di questa stagione.

Il suo contributo in campo non si limita ai numeri, poiché la sua vivacità porterà sicuramente pericoli dalla fascia.

Djibril Sow: il centrocampista svizzero è stato finora un elemento di stabilità per il centrocampo del Siviglia. Nei suoi primi 87 minuti di gioco, Sow ha già mostrato la sua capacità di rompere il gioco avversario, con cinque tackle e utili intercettazioni, segnalando la sua importanza nella fase di recupero palla.

Alexis Sánchez: l’attaccante cileno, veterano di lusso per i Rojiblancos, ha dimostrato di saper fare la differenza anche entrando a partita in corso. Con 318 minuti giocati, Alex Sánchez ha realizzato due reti e fornito un assist, confermando il suo fiuto per il gol e la capacità di costruire occasioni per i compagni.

Pablo Torre: tra i giovani talenti del Maiorca, Pablo Torre si è distinto per la sua visione di gioco. In otto presenze, ha accumulato 481 minuti con un assist all’attivo, e la sua capacità decisionale nei passaggi chiave (9 nei primi match stagionali) potrebbe rivelarsi cruciale.

Vedat Muriqi: in attacco il pericolo principale arriva da Muriqi, con quattro goal all'attivo in sette presenze. La sua abilità nel gioco aereo e la capacità di proteggere palla lo rendono la principale arma offensiva degli isolani, pronti a colpire in contropiede.