Domenica 26 ottobre alle ore 17:30, la Bundesliga ci regalerà un'interessante sfida tra lo Stoccarda e il Mainz 05, in scena alla suggestiva MHPArena di Stoccarda.

Le probabili formazioni di Stoccarda - Mainz

Sia per i padroni di casa che per gli ospiti, si prevede l’impiego del modulo 3-4-2-1. Lo Stoccarda potrebbe schierare tra i pali Alexandru Nübel, supportato da una difesa composta da Julian Chabot, Hendriks, e Luca Jaquez. A centrocampo, i fari saranno accesi su Angelo Stiller, Chema Andrés, Assignon, e Mittelstädt, mentre in attacco, Bilal El Khannouss e Tiago Tomás supporteranno l’unica punta Nikolas Nartey.

Per il Mainz, la difesa potrebbe vedere in azione Lasse Rieß, Stefan Bell e Dominik Kohr con Da Costa, Sano, Amiri e Veratschnig a dare supporto a centrocampo. In fase offensiva, Paul Nebel e Jae-Sung Lee avranno il compito di innescare Hollerbach.

Quote di Stoccarda-Mainz: favoriti i padroni di casa

Secondo i principali bookmaker, lo Stoccarda parte con i favori del pronostico.

William Hill quota la vittoria dello Stoccarda a 1.75, il pareggio a 3.90 e il successo del Mainz a 4.20. Simili valutazioni anche da Bwin che presenta una quota del 1 molto vicina, allo stesso modo, Bet365 offre la vittoria casalinga a 1.73, mentre un pari o una vittoria ospite sono valutati rispettivamente a 4.00 e 4.50.

Giocatori chiave: El Khannouss, Assignon e Tomás per lo Stoccarda, Nebel e Jae-Sung Lee per il Mainz

Nelle file dello Stoccarda, il giovane Bilal El Khannouss sta mostrando grandi qualità.

Con una media di 7.18 in 5 presenze stagionali, si sta imponendo come un elemento imprescindibile. Le sue abilità di passaggio, con 249 totali e 15 chiave, e la capacità di concludere, evidenziata dai suoi 2 gol, lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie.

Lorenz Assignon, esterno con spiccate doti difensive, ha finora giocato 297 minuti in questa stagione. Con un'efficienza nei dribbling del 66% e un buon numero di duelli vinti, Assignon è determinante nel proteggere l’area difensiva dei biancorossi.

In attacco, Tiago Tomás è un altro profilo da tenere sotto osservazione. Con 2 gol realizzati in 7 apparizioni, il ventitreenne portoghese ha la capacità di mettersi in mostra, risultando decisivo nei momenti chiave.

Per il Mainz, spicca Paul Nebel con le sue doti tecniche e la capacità di inserirsi in avanti. Con un gol in cinque apparizioni, Nebel promette di essere un elemento fondamentale nel pacchetto offensivo. La sua abilità nei dribbling e nei passaggi chiave è vitale nell'economia del gioco della squadra.

Lee Jae-Sung rappresenta un altro pilastro su cui il Mainz può fare affidamento. Finora con 1 gol nelle sue apparizioni, il coreano porterà continuità e dinamismo, con la sua esperienza che potrebbe fare la differenza nei momenti cruciali del match.