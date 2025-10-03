Domenica 5 ottobre alle ore 17:15 allo Stade de la Meinau di Strasburgo, i padroni di casa affronteranno l'Angers nella settima giornata della Ligue 1 2025/26. Le due squadre si contenderanno punti preziosi sul terreno alsaziano, con l'obiettivo di scalare la classifica in questo periodo cruciale della stagione. Lo Strasburgo cercherà di restare aggrappato ai posizionamenti europei della classifica, mentre gli ospiti hanno fame di punti in ottica salvezza.

France Flag
Ligue 1
Giornata 7
03/10/2025 20:45
Paris FC
VS
Lorient
04/10/2025 17:00
Metz
VS
Marseille
04/10/2025 19:00
Stade Brestois 29
VS
Nantes
04/10/2025 21:05
Auxerre
VS
Lens
05/10/2025 15:00
Lyon
VS
Toulouse
05/10/2025 17:15
Monaco
VS
Nice
05/10/2025 17:15
Strasbourg
VS
Angers
05/10/2025 17:15
Le Havre
VS
Rennes
05/10/2025 20:45
Lille
VS
Paris Saint Germain

Quote di Strasburgo-Angers: i padroni di casa in vantaggio

Il Strasburgo, giocando tra le mura amiche, è considerato da molti bookmaker il favorito per la vittoria.

William Hill quota il successo dei padroni di casa a 1.65, mentre il pareggio è dato a 3.75 e il colpaccio di Angers in trasferta a 5.00. Anche Bet365 segue questa linea, con una quota di 1.67 per il Strasburgo, il pareggio a 3.90 e il trionfo ospite a 5.25.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
6
5
0
1
12 / 4
8
15
W
L
W
W
W
2
Lyon
6
5
0
1
8 / 3
5
15
W
W
L
W
W
3
Marseille
6
4
0
2
12 / 5
7
12
W
W
W
L
W
4
Monaco
6
4
0
2
14 / 10
4
12
L
W
W
W
L
5
Strasbourg
6
4
0
2
9 / 7
2
12
L
W
W
L
W
6
Lille
6
3
1
2
13 / 9
4
10
L
L
W
W
W
7
Lens
6
3
1
2
8 / 5
3
10
D
W
L
W
W
8
Rennes
6
2
3
1
7 / 8
-1
9
D
D
W
D
L
9
Stade Brestois 29
6
2
1
3
11 / 11
0
7
W
W
L
L
L
10
Toulouse
6
2
1
3
9 / 11
-2
7
D
L
L
L
W
11
Paris FC
6
2
1
3
10 / 13
-3
7
D
L
W
W
L
12
Nice
6
2
1
3
7 / 10
-3
7
D
L
W
L
W
13
Lorient
6
2
1
3
9 / 14
-5
7
W
D
L
L
W
14
Auxerre
6
2
0
4
4 / 8
-4
6
L
W
L
L
L
15
Le Havre
6
1
2
3
6 / 8
-2
5
D
D
L
W
L
16
Nantes
6
1
2
3
5 / 7
-2
5
D
D
L
W
L
17
Angers
6
1
2
3
3 / 6
-3
5
L
L
D
D
L
18
Metz
6
0
2
4
5 / 13
-8
2
D
L
D
L
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

Tra i giocatori chiave del Strasburgo, spicca Guéla Doué: il difensore ivoriano, nonostante le poche apparizioni (2 in stagione), è già riuscito a segnare un gol, dimostrando la sua abilità nei calci piazzati.

Con una valutazione media di 6.65, Doué ha certamente margini di miglioramento, ma la sua presenza fisica in area è un asso nella manica per la squadra di casa.

Ismaël Doukouré, colonna difensiva del Strasburgo, ha disputato 5 partite dal primo minuto, con un'indubbia solidità testimoniata da una valutazione di 6.8. La sua efficacia nei duelli (24 vinti su 33) e i numeri delle intercettazioni (3) lo rendono un asset fondamentale per la squadra.

Per Angers, occhi puntati su Himad Abdelli: in sole 3 apparizioni, è riuscito a trovare la via del gol, mantenendo un'ottima valutazione media di 7. Il suo dinamismo in mezzo al campo e la capacità di fare da jolly, cambiando spesso ruolo, rappresentano una spina nel fianco delle difese avversarie.

Prosper Peter, uno dei giovani emergenti dell'Angers, si è fatto notare con un gol in 5 apparizioni. Oltre ad essere prolifico in attacco, Peter offre sicurezza nei duelli (22 vinti su 46) e un potenziale non ancora pienamente espresso a suggerirne una crescita continua.
