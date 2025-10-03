Domenica 5 ottobre alle ore 17:15 allo Stade de la Meinau di Strasburgo, i padroni di casa affronteranno l'Angers nella settima giornata della Ligue 1 2025/26. Le due squadre si contenderanno punti preziosi sul terreno alsaziano, con l'obiettivo di scalare la classifica in questo periodo cruciale della stagione. Lo Strasburgo cercherà di restare aggrappato ai posizionamenti europei della classifica, mentre gli ospiti hanno fame di punti in ottica salvezza.

Quote di Strasburgo-Angers: i padroni di casa in vantaggio

Il Strasburgo, giocando tra le mura amiche, è considerato da molti bookmaker il favorito per la vittoria.

William Hill quota il successo dei padroni di casa a 1.65, mentre il pareggio è dato a 3.75 e il colpaccio di Angers in trasferta a 5.00. Anche Bet365 segue questa linea, con una quota di 1.67 per il Strasburgo, il pareggio a 3.90 e il trionfo ospite a 5.25.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Tra i giocatori chiave del Strasburgo, spicca Guéla Doué: il difensore ivoriano, nonostante le poche apparizioni (2 in stagione), è già riuscito a segnare un gol, dimostrando la sua abilità nei calci piazzati.

Con una valutazione media di 6.65, Doué ha certamente margini di miglioramento, ma la sua presenza fisica in area è un asso nella manica per la squadra di casa.

Ismaël Doukouré, colonna difensiva del Strasburgo, ha disputato 5 partite dal primo minuto, con un'indubbia solidità testimoniata da una valutazione di 6.8. La sua efficacia nei duelli (24 vinti su 33) e i numeri delle intercettazioni (3) lo rendono un asset fondamentale per la squadra.

Per Angers, occhi puntati su Himad Abdelli: in sole 3 apparizioni, è riuscito a trovare la via del gol, mantenendo un'ottima valutazione media di 7. Il suo dinamismo in mezzo al campo e la capacità di fare da jolly, cambiando spesso ruolo, rappresentano una spina nel fianco delle difese avversarie.

Prosper Peter, uno dei giovani emergenti dell'Angers, si è fatto notare con un gol in 5 apparizioni. Oltre ad essere prolifico in attacco, Peter offre sicurezza nei duelli (22 vinti su 46) e un potenziale non ancora pienamente espresso a suggerirne una crescita continua.