Lunedì 3 novembre alle 21:00 la Premier League propone una sfida di grande interesse: al Stadium of Light, il Sunderland ospita l’Everton in un match che promette intensità e punti pesanti in palio.

Le probabili formazioni di Sunderland-Everton

Il Sunderland dovrebbe presentarsi con un organizzato 5-4-1. In porta spazio a Robin Roefs, protetto da una linea difensiva composta da Ballard, Mukiele, Geertruida, Trai Hume e Reinildo. In mezzo al campo agiranno Sadiki, Xhaka, Le Fée e Bertrand Traoré, con Wilson Isidor chiamato a guidare l’attacco e tenere alta la squadra nelle ripartenze.

L’Everton dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. Jordan Pickford presidierà i pali, con Keane e Tarkowski al centro della difesa e Mykolenko e O’Brien sulle corsie. In mediana la coppia Garner-Gueye garantirà copertura e intensità, mentre Dewsbury-Hall, Grealish e Ndiaye agiranno a supporto del terminale offensivo Beto, punto di riferimento avanzato dei Toffees.

England Flag
Premier League
Giornata 10
01/11/2025 16:00
Fulham
VS
Wolves
01/11/2025 16:00
Burnley
VS
Arsenal
01/11/2025 16:00
Brighton
VS
Leeds
01/11/2025 16:00
Crystal Palace
VS
Brentford
01/11/2025 16:00
Nottingham Forest
VS
Manchester United
01/11/2025 18:30
Tottenham
VS
Chelsea
01/11/2025 21:00
Liverpool
VS
Aston Villa
02/11/2025 15:00
West Ham
VS
Newcastle
02/11/2025 17:30
Manchester City
VS
Bournemouth
03/11/2025 21:00
Sunderland
VS
Everton

Quote di Sunderland-Everton: leggera preferenza per gli ospiti

Secondo i bookmaker, si prospetta una sfida molto equilibrata, con un lieve vantaggio per l’Everton.

William Hill quota il successo esterno a 2.62, il pareggio a 3.00 e la vittoria del Sunderland a 2.80. Leggera variazione su Bet365, che propone 2.70 sia per l’1 che per il 2 e la X a 3.20.

Numeri che confermano un match imprevedibile, pronto a giocarsi su episodi e dettagli.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
9
7
1
1
16 / 3
13
22
W
W
W
W
D
2
Bournemouth
9
5
3
1
16 / 11
5
18
W
D
W
D
D
3
Tottenham
9
5
2
2
17 / 7
10
17
W
L
W
D
D
4
Sunderland
9
5
2
2
11 / 7
4
17
W
W
L
W
D
5
Manchester City
9
5
1
3
17 / 7
10
16
L
W
W
W
D
6
Manchester United
9
5
1
3
15 / 14
1
16
W
W
W
L
W
7
Liverpool
9
5
0
4
16 / 14
2
15
L
L
L
L
W
8
Aston Villa
9
4
3
2
9 / 8
1
15
W
W
W
W
D
9
Chelsea
9
4
2
3
17 / 11
6
14
L
W
W
L
L
10
Crystal Palace
9
3
4
2
12 / 9
3
13
L
D
L
W
W
11
Brentford
9
4
1
4
14 / 14
0
13
W
W
L
W
L
12
Newcastle
9
3
3
3
9 / 8
1
12
W
L
W
L
D
13
Brighton
9
3
3
3
14 / 15
-1
12
L
W
D
W
D
14
Everton
9
3
2
4
9 / 12
-3
11
L
L
W
D
L
15
Leeds
9
3
2
4
9 / 14
-5
11
W
L
L
D
W
16
Burnley
9
3
1
5
12 / 17
-5
10
W
W
L
L
D
17
Fulham
9
2
2
5
9 / 14
-5
8
L
L
L
L
W
18
Nottingham Forest
9
1
2
6
5 / 17
-12
5
L
L
L
L
D
19
West Ham
9
1
1
7
7 / 20
-13
4
L
L
L
D
L
20
Wolves
9
0
2
7
7 / 19
-12
2
L
L
D
D
L

Le statistiche dei giocatori chiave

Per il Sunderland, attenzione a Wilson Isidor.

L’attaccante francese classe 2000 ha mostrato lampi di qualità in questo avvio di stagione, con 4 gol in 9 presenze e una media voto di 6.87. Nonostante le difficoltà incontrate dalla squadra, Isidor si è spesso rivelato pericoloso in area: la sua capacità di colpire al momento giusto potrebbe risultare decisiva per i Black Cats.

Sul fronte Everton, i riflettori sono puntati su Beto. L'attaccante portoghese, alto 194 cm, resta una presenza fisica importante nel cuore dell’area di rigore. Fin qui ha firmato 1 gol in 9 gare, con media voto 6.37, ma il suo lavoro sporco, la protezione del pallone e la capacità di lottare nei duelli potrebbero diventare un fattore contro la difesa del Sunderland.

Da seguire con attenzione anche Kiernan Dewsbury-Hall, autentico riferimento tecnico nel centrocampo dei Toffees. Già a quota 1 gol e 1 assist in 8 presenze (media voto 7.09), il centrocampista inglese garantisce qualità nel possesso, inserimenti e una notevole pulizia nella gestione del gioco.

Ottimo avvio anche per Iliman Ndiaye, che aggiunge dinamismo e imprevedibilità alla manovra dell’Everton. Con 3 gol e 1 assist in 9 presenze e una media voto di 7, il senegalese rappresenta un’arma preziosa tra le linee, grazie alla sua abilità nel dribbling e nella conduzione palla in spazi stretti.
