Lunedì 3 novembre alle 21:00 la Premier League propone una sfida di grande interesse: al Stadium of Light, il Sunderland ospita l’Everton in un match che promette intensità e punti pesanti in palio.

Le probabili formazioni di Sunderland-Everton

Il Sunderland dovrebbe presentarsi con un organizzato 5-4-1. In porta spazio a Robin Roefs, protetto da una linea difensiva composta da Ballard, Mukiele, Geertruida, Trai Hume e Reinildo. In mezzo al campo agiranno Sadiki, Xhaka, Le Fée e Bertrand Traoré, con Wilson Isidor chiamato a guidare l’attacco e tenere alta la squadra nelle ripartenze.

L’Everton dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. Jordan Pickford presidierà i pali, con Keane e Tarkowski al centro della difesa e Mykolenko e O’Brien sulle corsie. In mediana la coppia Garner-Gueye garantirà copertura e intensità, mentre Dewsbury-Hall, Grealish e Ndiaye agiranno a supporto del terminale offensivo Beto, punto di riferimento avanzato dei Toffees.

Quote di Sunderland-Everton: leggera preferenza per gli ospiti

Secondo i bookmaker, si prospetta una sfida molto equilibrata, con un lieve vantaggio per l’Everton.

William Hill quota il successo esterno a 2.62, il pareggio a 3.00 e la vittoria del Sunderland a 2.80. Leggera variazione su Bet365, che propone 2.70 sia per l’1 che per il 2 e la X a 3.20.

Numeri che confermano un match imprevedibile, pronto a giocarsi su episodi e dettagli.

Le statistiche dei giocatori chiave

Per il Sunderland, attenzione a Wilson Isidor.

L’attaccante francese classe 2000 ha mostrato lampi di qualità in questo avvio di stagione, con 4 gol in 9 presenze e una media voto di 6.87. Nonostante le difficoltà incontrate dalla squadra, Isidor si è spesso rivelato pericoloso in area: la sua capacità di colpire al momento giusto potrebbe risultare decisiva per i Black Cats.

Sul fronte Everton, i riflettori sono puntati su Beto. L'attaccante portoghese, alto 194 cm, resta una presenza fisica importante nel cuore dell’area di rigore. Fin qui ha firmato 1 gol in 9 gare, con media voto 6.37, ma il suo lavoro sporco, la protezione del pallone e la capacità di lottare nei duelli potrebbero diventare un fattore contro la difesa del Sunderland.

Da seguire con attenzione anche Kiernan Dewsbury-Hall, autentico riferimento tecnico nel centrocampo dei Toffees. Già a quota 1 gol e 1 assist in 8 presenze (media voto 7.09), il centrocampista inglese garantisce qualità nel possesso, inserimenti e una notevole pulizia nella gestione del gioco.

Ottimo avvio anche per Iliman Ndiaye, che aggiunge dinamismo e imprevedibilità alla manovra dell’Everton. Con 3 gol e 1 assist in 9 presenze e una media voto di 7, il senegalese rappresenta un’arma preziosa tra le linee, grazie alla sua abilità nel dribbling e nella conduzione palla in spazi stretti.