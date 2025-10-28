Secondo quanto riportato su X dal giornalista Guido Tolomei, Luciano Spalletti sarebbe un nome apprezzato da una larga fetta della dirigenza juventina, ma non da Damien Comolli, direttore generale del club bianconero, che vorrebbe portare alla Continassa un tecnico straniero per il post-Tudor. Della candidatura di Spalletti ha scritto anche lo speaker Edoardo Mecca.

Juventus, Tolomei: 'Spalletti è una soluzione che piace a tutti tranne che a Comolli, attratto da nomi stranieri'

Alla Juventus è partito ufficialmente il toto allenatore per sostituire Igor Tudor, esonerato nella giornata di ieri, dopo una serie di risultati non soddisfacenti ottenuti dal club bianconero.

Il profilo sulla bocca di tutti è uno e ha il nome di Luciano Spalletti, una figura forte e carismatica del quale sarebbero convinti quasi tutti alla Continassa. Perché secondo il giornalista Guido Tolomei, tra i massimi dirigenti bianconeri ce ne sarebbe uno non propenso a sposare la candidatura del toscano: "Tutte le strade in casa Juve portano a Spalletti, tranne quella di Comolli, non ancora del tutto convinto e molto attratto da una soluzione straniera. La decisione finale però non sarà solo sua".

Un pensiero scritto sul social X da Tolomei, che in poche ore ha scatenato una discussione con i suoi follower: "Comolli non ha ancora capito come siamo messi, il periodo storico, la fragilità societaria, le dinamiche del campionato di Serie A in campo, ma soprattutto fuori dal campo.

Un giovane o uno straniero ora sarebbero un fallimento annunciato", scrive un utente. Un altro, sulla falsa riga del precedente, aggiunge: "Una soluzione straniera a stagione in corso certificherebbe che Comolli non ha ancora capito il calcio italiano e la Juve. Meno male che non è solo lui a prendere le decisioni".

Un terzo tifoso sottolinea: "Chi prova a leggere le dinamiche di questa società allo sbando comprende che l'eventuale arrivo di Spalletti decreterebbe la fine della narrazione in capo a Comolli. Sarebbe l'esatto contrario di quello che hanno sbandierato a giugno (profili nuovi e programmi a lungo termine)".

Juventus, Mecca: 'L'unica soluzione plausibile è Spalletti, gli altri sarebbero solo dei Dead men walking'

Anche lo speaker Edoardo Mecca ha scritto su X la sua in merito al profilo che dovrebbe scegliere la Juventus per il post Tudor: "Dico la mia: l’unico prendibile in questo momento e che possa provare ad affrontare una situazione del genere è Luciano Spalletti. Tutti gli altri sarebbero solo dei Dead men walking". Mecca ha poi aggiunto: "Siamo diventati l’Inter anni ‘90. Che delusione, ragazzi. Che sconforto. Così è davvero triste".