Il Tolosa e il Le Havre si affronteranno domenica 2 novembre alle 17:15 allo Stadium de Toulouse, nella 11ª giornata della Ligue 1 2025/26. Entrambe le squadre puntano a consolidarsi nella parte sinistra della classifica, in un confronto che promette intensità e ritmo alto. In casa Tolosa, ottimo momento per Cresswell e Donnum, entrambi a segno nel secondo tempo contro il Rennes e arrivati così al loro terzo centro stagionale. Brutte notizie invece per Schmidt, costretto a un lungo stop per la rottura del crociato, mentre Messali prosegue il recupero dal problema alla caviglia.

Sul fronte Le Havre, Sangante ha trovato la sua prima rete in campionato, mentre Diaw ha mantenuto la porta inviolata per la seconda gara consecutiva. L’allenatore Elsner punta a dare continuità al buon momento, nonostante i dubbi sulle condizioni di Samatta e l’assenza di Logbo.

Le probabili formazioni di Tolosa–Le Havre

Tolosa (3-4-2-1)

Restes; McKenzie, Cresswell, Nicolaisen; Sidibé, Cáceres, Vossah, Sauer; Donnum, Gboho; Emerson

Indisponibili: Niklas Schmidt (rottura del crociato), Rafik Messali (infortunio alla caviglia)

Dubbio: nessuno

Le Havre (3-5-2)

Diaw; Zouaoui, Sangante, Lloris; S. Seko; Doucouré, Ndiaye, Kechta, Delaine; Kyeremeh, Soumaré

Indisponibili: Andy Logbo (infortunio alla spalla)

Dubbio: Mbwana Samatta (affaticamento muscolare)

Le quote di Tolosa-Le Havre: padroni di casa favoriti

I principali bookmaker indicano il Tolosa come favorito per la vittoria.

Su William Hill il successo dei padroni di casa è proposto a 1.73, con il pareggio a 3.60 e il colpo del Le Havre a 4.60. Quote in linea su Bet365, che banca il segno 1 a 1.75, la X a 3.70 e il 2 a 4.75.

Il pronostico pende dunque dalla parte dei padroni di casa, ma il Le Havre potrebbe comunque giocare la carta della sorpresa.

Statistiche dei giocatori chiave: occhi su Emerson e Soumaré

Tra i profili più attesi spicca Emerson, giovane talento brasiliano del Tolosa.

A soli 21 anni ha già messo in mostra lampi di qualità, con 2 gol e 1 assist in 6 presenze (293 minuti complessivi). Rapido e creativo, si sta affermando come una delle note più interessanti della fase offensiva viola: ora è chiamato a trovare continuità e incisività per diventare un punto fermo della squadra.

Per il Le Havre, fari puntati su Issa Soumaré, autore di un inizio di stagione di grande sostanza. L’attaccante senegalese ha disputato 10 gare da titolare per 900 minuti, firmando 3 reti e 2 assist. Fisicità e aggressività lo rendono una minaccia costante: lo confermano i 73 duelli vinti su 158, segno della sua capacità di incidere sia spalle alla porta sia in progressione.