Nella ottava giornata della Ligue 1 2025/26, il Tolosa ospita il Metz al Stadium de Tolosa. La partita è fissata per domenica 19 ottobre alle ore 17:15 e gli ospiti cercano il primo successo stagionale.

Le probabili formazioni di Tolosa-Metz

Secondo le ultime indiscrezioni, il Tolosa dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-4-3: Restes in porta, a dirigere la difesa Cresswell, Nicolaisen e McKenzie. A centrocampo Sauer e Cásseres agiranno sulle fasce con Kamanzi e Sidibé centrali, mentre in attacco il tridente sarà composto da Gboho, Magri e Dønnum.

Il Metz risponderà con un 3-4-2-1: Fischer tra i pali, la retroguardia sarà composta da Gbamin, Yegbe e Sané. A centrocampo Deminguet e Traore avranno il compito di dettare i ritmi con Kouao e Ballo-Touré larghi. In avanti la linea offensiva sarà supportata da Hein e Sabaly alle spalle dell'unica punta Diallo.

Quote di Tolosa-Metz: favori per i padroni di casa

William Hill propone una quota di 1.62 per la vittoria del Tolosa, 3.90 per il pareggio, e 5.00 per una sorprendente vittoria del Metz.

Quote simili da Bet365, dove i padroni di casa sono quotati a 1.60, il pareggio a 3.80 e il successo esterno del Metz a 6.00. Questi dati indicano chiaramente che il Tolosa parte con i favori del pronostico secondo gli esperti.

Statistiche dei protagonisti in campo

Aron Dønnum del Tolosa si sta dimostrando un pilastro del centrocampo con una media di 7.23.

In sette presenze ha collezionato un gol e un assist, sviluppando una capacità di passaggio con 224 palloni giocati e 11 chiavi. Il suo apporto difensivo include 11 tackle e 8 intercetti.

Yann Gboho, sempre nelle fila del Tolosa, ha già segnato 2 reti e fornito un assist, con una media di 7.09 in sette partite. Notevole la sua abilità nei dribbling, riuscendo in 20 su 34 tentativi.

Sul fronte del Metz, Gauthier Hein emerga come uno dei protagonisti con un contributo importante: 1 gol e 2 assist in 6 presenze. Hein ha una media di 6.83, offrendo sia creatività offensiva con 12 chiavi di gioco, sia affidabilità nei passaggi (328 effettuati). Tuttavia, il suo impatto fisico nei duelli è ridotto, riflettendo 13 vittorie su 36.

Infine, per il Metz, Habib Diallo cercherà di migliorare il suo impatto dopo aver trovato la via della rete una sola volta su 4 apparizioni, avendo giocato 349 minuti. Diallo gestisce bene i duelli aerei, vinti in 19 casi su 49, ma avrà bisogno di aumentare la sua efficacia realizzativa per aiutare i suoi a ribaltare il pronostico.