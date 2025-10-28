Tolosa e Rennes si affronteranno questo mercoledì 29 ottobre alle ore 21:05 al Stadium de Toulouse, nella decima giornata della Ligue 1 2025/26.

Le probabili formazioni di Tolosa-Rennes

Il Tolosa dovrebbe schierarsi con un modulo 3-4-2-1, puntando su una difesa compatta guidata da Cresswell, Nicolaisen e McKenzie. A centrocampo spiccano Abu Francis e Cásseres, mentre in attacco la responsabilità di finalizzare sarà affidata a Emersonn, supportato da Gboho e Magri, pronti a innescare l'azione offensiva.



Il Rennes, con il 4-4-2, dovrebbe rispondere con Brice Samba tra i pali.

La difesa sarà vigilata da Brassier e Jacquet, mentre il centrocampo verrà orchestrato da un duo composto da Rongier e Camara. In avanti, i punti di riferimento offensivi saranno Breel Embolo ed Esteban Lepaul.

Quote di Tolosa-Rennes: equilibrio nei pronostici

Secondo i bookmaker, il match si preannuncia piuttosto equilibrato, ma il Tolosa parte leggermente favorito. William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.10, il pareggio a 3.40 e il successo esterno del Rennes a 3.30.

Quote simili anche su Bet365, con il trionfo del Tolosa a 2.15, il pareggio a 3.50 e la vittoria del Rennes sempre a 3.30. I margini ridotti indicano una sfida probabilmente molto aperta e combattuta.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Emersonn, giovane attaccante brasiliano del Tolosa, sta facendo parlare di sé nonostante le limitate apparizioni stagionali.

In appena cinque presenze, ha segnato due gol e fornito un assist, mantenendo una valutazione media di 6.74. Le 12 conclusioni provate confermano la sua voglia di cercare la porta, mentre i 5 dribbling riusciti su 11 tentativi mostrano le sue qualità tecniche.

Yann Gboho è un altro elemento chiave per il Tolosa. Con tre reti e un assist in nove presenze, il franco-ivoriano è il motore offensivo della squadra con una media di 7.24. Gboho ha completato 26 dribbling su 44 tentativi, evidenziando la sua abilità nel superare gli avversari e creare occasioni da gol.

Sul fronte Rennes, Seko Fofana è il perno del centrocampo, garantendo equilibrio e dinamismo. Il centrocampista ivoriano ha un rating di 6.89 su nove presenze, durante le quali ha realizzato 345 passaggi, con 11 passaggi chiave.

Fofana svolge un ruolo cruciale nei duelli, vincendone 33 su 55, confermandosi una presenza imprescindibile in mediana.

In attacco, Breel Embolo ha dimostrato la sua pericolosità realizzando due gol in sei partite. Con 66 duelli disputati, dei quali 26 vinti, l'attaccante svizzero dovrà essere sorvegliato speciale dalla retroguardia del Tolosa per evitare sorprese.

Infine, Esteban Lepaul, pur non avendo ancora pienamente inciso, ha collezionato finora tre gol e due assist in sette presenze con i bretoni, segnalando le sue capacità di finalizzazione e contributo alla manovra.