Il Torino si prepara ad accogliere il Pisa in occasione della decima giornata di Serie A. Il match è in programma domenica 2 novembre alle 15:00 allo Stadio Olimpico di Torino. La sfida offrirà ai granata l'opportunità di consolidarsi nei piani alti della classifica contro un Pisa alla ricerca di punti preziosi per risalire posizioni.

Le probabili formazioni di Torino-Pisa

Il Torino di Baroni dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2, confermando tra i pali Paleari.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, i granata si affideranno alle qualità di Simeone e Ngonge, quest'ultimo favorito su Adams. In campo anche Valentino Lazaro, chiamato a spingere sulla fascia.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone.

Nel Pisa, guidato da Gilardino, il modulo scelto è anch'esso il 3-5-2, con Albiol pronto a guidare la difesa. mentre in attacco ci sarà il dinamico Nzola, sostenuto da Meister. Attenzione alle new entry: Akinsanmiro e Leris.

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Albiol, Canestrelli; Touré, Marin, Hojholt, Akinsanmiro, Leris; Meister, Nzola.

Quote di Torino-Pisa: granata favoriti

I bookmaker vedono il Torino come favorito: William Hill quota la vittoria dei granata a 1.95, il pareggio a 3.25 e una vittoria del Pisa a 4.00.

Bet365 mantiene quote simili, con il segno 1 a 1.95, X a 3.25 e il successo della formazione toscana quotato leggermente più alto a 4.33.

Statistiche dei protagonisti

Nel Torino, Giovanni Pablo Simeone è una delle spine nel fianco per le difese avversarie.

In questa stagione ha già contribuito con 3 reti in 9 presenze, mantenendo un rating solido di 6.81 grazie alla sua capacità di districarsi nei duelli fisici (93 totali, 32 vinti) e la buona precisione con cui conduce l'attacco (18 tiri totali, 7 in porta).

Cyril Ngonge, d'altro canto, continua a impressionare con la sua abilità nell'uno contro uno (11 dribbling riusciti su 18) e il suo occhio per il passaggio decisivo, avendo già fornito un assist decisivo ai compagni.

Tra le fila del Pisa, M'Bala Nzola spicca come perno offensivo. Sebbene la sua stagione non sia ancora esplosa del tutto, i suoi 2 gol e il contributo con i duelli vinti (38 su 81) dimostrano il potenziale che può ancora sfruttare per fare la differenza.

Anche Mehdi Léris si sta ritagliando il suo spazio a centrocampo con il Pisa. Ha totalizzato ben 97 passaggi, di cui 6 chiave, mostrando l'importanza del suo ruolo nel dettare i tempi di gioco e facilitare le transizioni tra reparti.