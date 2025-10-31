Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, il 1° novembre andrà in scena uno dei match più attesi della Premier League: Tottenham-Chelsea. Fischio d’inizio alle 18:30, per una sfida del lunedì che promette intensità e spettacolo. Due club storici si affrontano con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso e migliorare la posizione in classifica dopo un avvio di stagione a tratti altalenante.

Le probabili formazioni di Tottenham-Chelsea

Il Tottenham dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con Guglielmo Vicario tra i pali.

In difesa spazio a Spence, Van de Ven, Danso e Pedro Porro, mentre in mezzo al campo il tandem Bentancur-Palhinha sarà chiamato a garantire equilibrio e intensità. Sulla trequarti, qualità e velocità con Mohammed Kudus, Xavi Simons e Brennan Johnson, a supporto dell’unico riferimento offensivo Kolo Muani.

Il Chelsea dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco. Robert Sánchez difenderà la porta, sostenuto dalla linea arretrata composta da Reece James, Chalobah, Cucurella e Acheampong. In mediana agirà la solida coppia Enzo Fernández-Caicedo, con Pedro Neto, Garnacho e João Pedro incaricati di creare superiorità sulla trequarti alle spalle del giovane Marc Guiu, pronto a guidare l’attacco dei Blues.

Quote di Tottenham-Chelsea: Blues leggermente favoriti

I bookmaker concedono un lieve vantaggio al Chelsea. Su William Hill, la vittoria dei Blues è proposta a 2.50, il pareggio a 3.50 e il successo del Tottenham a 2.62. Linea simile su Bet365, che conferma il 2 a 2.50, la X a 3.50 e l’1 degli Spurs a 2.70.

Numeri che raccontano un equilibrio marcato, con il Chelsea avanti di un soffio nei pronostici.

Le statistiche sui protagonisti attesi

Nel Tottenham, riflettori su Mohammed Kudus, tra i più incisivi in questo avvio di stagione.

Il ghanese ha collezionato 9 presenze da titolare per un totale di 788 minuti, contribuendo con 1 gol e 4 assist. La sua capacità di saltare l’uomo (32 dribbling riusciti su 66) e l’impegno anche in fase di recupero (17 tackle) lo rendono un fattore chiave nello sviluppo del gioco degli Spurs.

Da tenere d’occhio anche Xavi Simons. Finora non ha ancora trovato il gol in Premier League, ma ha fornito 1 assist in 392 minuti. Con 5 dribbling riusciti su 14, può essere l’uomo in grado di accendere la luce tra le linee, soprattutto se ben innescato dai compagni di reparto.

Sul fronte Chelsea, protagonista annunciato è Pedro Neto. Il portoghese ha già messo a referto 2 gol e 2 assist, mantenendo una valutazione media di 7.26 in 9 apparizioni.

I suoi 15 passaggi chiave testimoniano la capacità di creare pericoli costanti e guidare la manovra offensiva dei Blues.

Attenzione anche a João Pedro, già a quota 2 gol e 3 assist in 761 minuti. Forte nei duelli (109 totali, 48 vinti), rappresenta una minaccia continua con la sua versatilità e l’abilità nel rendersi pericoloso sia spalle alla porta che in attacco diretto.