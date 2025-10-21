Ancora una volta, l’aria intorno alla panchina della Juventus si fa pesante. I risultati non arrivano, il gioco stenta a decollare e il nome di Igor Tudor comincia a circolare con sempre maggiore insistenza nei dibattiti e nei retroscena di mercato. Ma la vera domanda, al di là dei numeri e delle prestazioni, è una sola: cambiare ancora, tanto per cambiare, risolverebbe davvero qualcosa?

Juventus, cambiare per cambiare ha davvero senso? La risposta probabilmente è no

La risposta, con ogni probabilità, è no. Perché il problema della Juventus non è (solo) l’allenatore di turno, ma una mancanza di continuità e di visione che da anni accompagna la gestione sportiva del club.

Ogni nuovo tecnico, negli ultimi tempi, è stato accolto come l’uomo della rinascita e poi rapidamente scaricato dai media e dai dirigenti alla prima crisi, finendo cosi nel tritacarne di un ambiente che pretende risultati immediati, anche a costo di rinunciare alla coerenza progettuale.

Tudor, qualora venisse sollevato dall’incarico, non dovrebbe essere sostituito dal classico nome “di transizione”: un allenatore di medio profilo, un traghettatore chiamato a rimettere insieme i cocci e magari confermato in estate dopo qualche risultato positivo. È una storia già vista e rivista, che ha lasciato solo cicatrici e confusione.

Se la Juventus decidesse davvero di voltare pagina, dovrebbe farlo in grande stile.

Servirebbe un tecnico di statura internazionale, capace di mettere d’accordo dirigenza, spogliatoio e tifosi. Un nome forte, con carisma, idee e una visione chiara del calcio moderno. Un profilo, insomma, che difficilmente può essere libero nel mese di ottobre o novembre, e che richiede una pianificazione oculata, non una reazione impulsiva.

Juventus, Tudor e quella difesa pubblica del club bianconero che finora è mancata

Ecco perché, forse, il primo passo dovrebbe essere un altro: difendere Tudor, almeno pubblicamente, e dargli il tempo di lavorare. Far sentire al croato la fiducia piena e totale della società significherebbe mandare un messaggio forte all’ambiente, evitando di destabilizzare ulteriormente una squadra che ha bisogno di certezze più che di nuove scosse.

Molto, ovviamente, dipenderà dai risultati: se la Juventus dovesse continuare a perdere terreno in campionato, la pressione diventerebbe insostenibile. Ma proprio per questo serve una riflessione profonda, non l’ennesima mossa dettata dalla pancia. La Juve, oggi, ha bisogno di un progetto e di una rotta chiara. Perché cambiare l’allenatore, ancora una volta, potrebbe servire solo a ripetere gli stessi errori di sempre.