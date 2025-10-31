Al Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine sabato 1 novembre, con fischio d'inizio alle 15, andrà in scena la sfida valida per la decima giornata di Serie A tra l'Udinese e l'Atalanta. Fra gli spunti della gara ci sarà il ritorno di Lazar Samardzic, che affronta per la prima volta la sua ex squadra.

Le probabili formazioni di Udinese e Atalanta

Per l'Udinese, l'allenatore Runjaic schiererà un 3-5-2, nonostante le assenze di Kristensen e Davis.

Tra le fila dei bianconeri, Buksa affiancherà Zaniolo come punta offensiva. Il centrocampo vedrà ancora Ekkelenkamp favorito su Piotrowski.



Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

Nell'Atalanta, Ivan Juric si presenterà con un modulo 3-4-2-1, dovendo fare i conti con alcune indisponibilità come quella di De Roon e la scelta di tenere ancora a riposo Scalvini. Attenzione al rientro di Djimsiti in difesa e alla probabile titolarità di Krstovic in attacco.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic.

Quote di Udinese-Atalanta: Dea favorita

Per quanto riguarda le scommesse, l'Atalanta è favorita nei pronostici dei bookmaker. William Hill quota la vittoria esterna dell’Atalanta a 1.85, il pareggio a 3.60 e la vittoria casalinga dell’Udinese a 4.00. Da Bet365, simili valutazioni: il successo dei bergamaschi è offerto a 1.80, mentre il segno X rimane a 3.60, e quello per i padroni di casa sale a 4.50.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
9
7
0
2
16 / 8
8
21
W
W
L
W
L
2
AS Roma
9
7
0
2
10 / 4
6
21
W
W
L
W
W
3
Inter
9
6
0
3
22 / 11
11
18
W
L
W
W
W
4
AC Milan
9
5
3
1
14 / 7
7
18
D
D
W
D
W
5
Como
9
4
4
1
12 / 6
6
16
W
D
W
D
D
6
Bologna
9
4
3
2
13 / 7
6
15
D
D
W
W
D
7
Juventus
9
4
3
2
12 / 9
3
15
W
L
L
D
D
8
Cremonese
9
3
5
1
11 / 10
1
14
W
D
D
L
D
9
Atalanta
9
2
7
0
13 / 7
6
13
D
D
D
D
D
10
Sassuolo
9
4
1
4
10 / 10
0
13
W
L
D
W
W
11
Lazio
9
3
3
3
11 / 7
4
12
D
W
D
D
W
12
Udinese
9
3
3
3
11 / 15
-4
12
L
W
D
D
L
13
Torino
9
3
3
3
8 / 14
-6
12
D
W
W
D
L
14
Cagliari
9
2
3
4
9 / 12
-3
9
L
D
L
D
L
15
Parma
9
1
4
4
4 / 9
-5
7
L
D
D
L
W
16
Lecce
9
1
3
5
7 / 14
-7
6
L
L
D
W
D
17
Pisa
9
0
5
4
5 / 12
-7
5
D
D
D
L
D
18
Verona
9
0
5
4
5 / 14
-9
5
L
D
D
L
L
19
Fiorentina
9
0
4
5
7 / 15
-8
4
L
D
L
L
D
20
Genoa
9
0
3
6
4 / 13
-9
3
L
L
D
L
L

Le statistiche di alcuni protagonisti chiave

Particolare interesse suscita la performance di Lazar Samardzic, che ritorna ad Udine da avversario con la maglia nerazzurra.

Finora nella stagione, Samardzic ha già collezionato 7 presenze con 295 minuti, mostrando la sua abilità sia in fase di recupero palla sia di impostazione, avendo messo a segno un gol e fornito un assist.

Per l’Udinese, tra i giocatori di rilievo spicca Nicolò Zaniolo, autore di 2 gol (peraltro consecutivi) nelle sue 7 apparizioni in campionato.

Saranno anche sotto i riflettori Arthur Atta e Abdoulaye Camara, quest'ultimo ancora in cerca di minuti in Serie A. Atta, invece, è uno degli elementi chiave del centrocampo bianconero, con 1 gol e 2 assist al suo attivo in questa stagione.

Fra i bergamaschi sono attesi anche Nikola Krstovic e Ademola Lookman: il primo, in crescita con 2 gol e 3 assist, sarà fondamentale nell'attacco dell'Atalanta; il secondo invece alla ricerca di riscatto in questo inizio di stagione un po' opaco.
