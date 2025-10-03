Udinese e Cagliari si preparano a scendere in campo domenica 5 ottobre, alle ore 12:30, presso il Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine, per la sesta giornata della Serie A 2025/26. Una partita che arriva in un momento di forma altalenante delle due formazioni. I friulani cercheranno di riscattare le due sconfitte subite contro Milan e Sassuolo, mentre i rossoblù sono alla ricerca di nuove soluzioni offensive dopo l'infortunio di lungo periodo di Andrea Belotti.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari

Udinese (Modulo: 3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

I padroni di casa, guidati da Runjaic, puntano su un modulo robusto a centrocampo, con Zaniolo che potrebbe portare fantasia e incursioni pericolose affiancando un attacco guidato dal dinamico Davis.

Cagliari (Modulo: 4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli.

I sardi, allenati da Pisacane, si presentano con un assetto che prevede Borrelli pronto a capitalizzare le occasioni offensive, mentre il trio di centrocampo mira a solidità e controllo palla.

Quote di Udinese-Cagliari: bianconeri leggermente favoriti

Secondo i bookmaker, l'Udinese è leggermente favorita per ottenere la vittoria.

William Hill quota il successo dei friulani a 2.20, il pareggio a 3.10 e la vittoria dei sardi a 3.40.

Simili le quotazioni di Bet365, che offre l'1 a 2.15, il pareggio a 3.20 e l'affermazione ospite a 3.60. .

Le statistiche dei protagonisti in campo

Arthur Atta: il centrocampista francese 22enne ha impressionato in questa prima parte di stagione di Serie A, con 5 apparizioni e risultando sempre presente dal primo minuto.

Con una valutazione media di 6.84, Atta ha collezionato 431 minuti, segnando una rete e mantenendosi incisivo con 8 tiri totali, tutti nello specchio. La sua capacità di dribbling è notevole, concesso il successo in 15 tentativi su 22, e la sua visione di gioco è ulteriormente dimostrata dai passaggi chiave (8 in totale) che riesce a produrre.

Keinan Davis: l'attaccante britannico ha finora messo insieme 5 presenze e una valutazione media molto positiva di 6.94. In 354 minuti di gioco, ha segnato 2 gol e fornito un assist, diventando una minaccia costante per le difese avversarie grazie anche alla sua abilità nei duelli, vinti in 30 occasioni su 58 tentati.

Adam Obert: in difesa, Adam Obert del Cagliari nelle sue 5 apparizioni, ha avuto una valutazione di 7.12 e ha contribuito significativamente con 183 passaggi e 9 intercettazioni, oltre a essersi distinto nei duelli con 18 vittorie su 32 tentativi.