Udinese e Cagliari si preparano a scendere in campo domenica 5 ottobre, alle ore 12:30, presso il Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine, per la sesta giornata della Serie A 2025/26. Una partita che arriva in un momento di forma altalenante delle due formazioni. I friulani cercheranno di riscattare le due sconfitte subite contro Milan e Sassuolo, mentre i rossoblù sono alla ricerca di nuove soluzioni offensive dopo l'infortunio di lungo periodo di Andrea Belotti.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari

Udinese (Modulo: 3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

I padroni di casa, guidati da Runjaic, puntano su un modulo robusto a centrocampo, con Zaniolo che potrebbe portare fantasia e incursioni pericolose affiancando un attacco guidato dal dinamico Davis.

Cagliari (Modulo: 4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli.

I sardi, allenati da Pisacane, si presentano con un assetto che prevede Borrelli pronto a capitalizzare le occasioni offensive, mentre il trio di centrocampo mira a solidità e controllo palla.

Quote di Udinese-Cagliari: bianconeri leggermente favoriti

Secondo i bookmaker, l'Udinese è leggermente favorita per ottenere la vittoria.

William Hill quota il successo dei friulani a 2.20, il pareggio a 3.10 e la vittoria dei sardi a 3.40.

Simili le quotazioni di Bet365, che offre l'1 a 2.15, il pareggio a 3.20 e l'affermazione ospite a 3.60. .

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
AC Milan
5
4
0
1
9 / 3
6
12
W
W
W
W
L
2
Napoli
5
4
0
1
10 / 5
5
12
L
W
W
W
W
3
AS Roma
5
4
0
1
5 / 1
4
12
W
W
L
W
W
4
Juventus
5
3
2
0
9 / 5
4
11
D
D
W
W
W
5
Inter
5
3
0
2
13 / 7
6
9
W
W
L
L
W
6
Atalanta
5
2
3
0
10 / 4
6
9
D
W
W
D
D
7
Cremonese
5
2
3
0
6 / 4
2
9
D
D
D
W
W
8
Como
5
2
2
1
6 / 4
2
8
D
W
D
L
W
9
Bologna
5
2
1
2
5 / 5
0
7
D
W
L
W
L
10
Cagliari
5
2
1
2
5 / 5
0
7
L
W
W
L
D
11
Udinese
5
2
1
2
5 / 8
-3
7
L
L
W
W
D
12
Lazio
5
2
0
3
7 / 4
3
6
W
L
L
W
L
13
Sassuolo
5
2
0
3
7 / 8
-1
6
W
L
W
L
L
14
Parma
5
1
2
2
3 / 6
-3
5
W
D
L
D
L
15
Torino
5
1
1
3
2 / 10
-8
4
L
L
W
D
L
16
Fiorentina
5
0
3
2
3 / 6
-3
3
D
L
L
D
D
17
Verona
5
0
3
2
2 / 8
-6
3
L
D
D
L
D
18
Pisa
5
0
2
3
3 / 6
-3
2
D
L
L
L
D
19
Genoa
5
0
2
3
2 / 7
-5
2
L
L
D
L
D
20
Lecce
5
0
2
3
4 / 10
-6
2
D
L
L
L
D

Le statistiche dei protagonisti in campo

Arthur Atta: il centrocampista francese 22enne ha impressionato in questa prima parte di stagione di Serie A, con 5 apparizioni e risultando sempre presente dal primo minuto.

Con una valutazione media di 6.84, Atta ha collezionato 431 minuti, segnando una rete e mantenendosi incisivo con 8 tiri totali, tutti nello specchio. La sua capacità di dribbling è notevole, concesso il successo in 15 tentativi su 22, e la sua visione di gioco è ulteriormente dimostrata dai passaggi chiave (8 in totale) che riesce a produrre.

Keinan Davis: l'attaccante britannico ha finora messo insieme 5 presenze e una valutazione media molto positiva di 6.94. In 354 minuti di gioco, ha segnato 2 gol e fornito un assist, diventando una minaccia costante per le difese avversarie grazie anche alla sua abilità nei duelli, vinti in 30 occasioni su 58 tentati.

Adam Obert: in difesa, Adam Obert del Cagliari nelle sue 5 apparizioni, ha avuto una valutazione di 7.12 e ha contribuito significativamente con 183 passaggi e 9 intercettazioni, oltre a essersi distinto nei duelli con 18 vittorie su 32 tentativi.
