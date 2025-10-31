Il prossimo appuntamento calcistico tra il Villarreal e il Rayo Vallecano si terrà sabato 1 novembre, quando le due squadre scenderanno in campo all'Estadio de la Ceramica di Villarreal, alle ore 14:00. In questa sfida valida per l'undicesima giornata della Liga 2025/26, la squadra di casa cercherà di consolidare la propria posizione in classifica, mentre il Rayo Vallecano proverà a sorprendere con una prestazione solida fuori casa.

Le probabili formazioni di Villarreal-Rayo Vallecano

Per questa sfida, il Villarreal dovrebbe schierarsi con un classico 4-4-2.

Tra i pali ci sarà Luiz Júnior, supportato in difesa da Renato Veiga, Juan Foyth, Sergi Cardona e Mouriño. A centrocampo possiamo aspettarci Pape Gueye, Santi Comesaña e Moleiro, tutti pronti a fornire palloni preziosi agli attaccanti Nicolas Pépé, Mikautadze e Gerard Moreno che guideranno l’attacco.

D'altra parte, il Rayo Vallecano dovrebbe rispondere con un modulo 4-2-3-1, schierando Batalla in porta, supportato da Nobel Mendy e Florian Lejeune come centrali difensivi, affiancati da Pep Chavarría e Andrei Rațiu sulle corsie esterne. In mediana, Pathé Ciss e Unai López daranno sostanza al centrocampo, mentre il tridente alle spalle di Alemão sarà composto da Álvarez García, Jorge De Frutos e Pedro Díaz.

Quote di Villarreal-Rayo Vallecano

Secondo i bookmaker, il Villarreal è dato come favorito per la vittoria in casa. William Hill propone una quota di 1.67, mentre Bet365 la quota a 1.70. Il pareggio è quotato a 3.80 sia da William Hill che da Bet365. Per quanto riguarda un possibile successo del Rayo Vallecano, William Hill offre una quota di 4.80 e Bet365 di 5.00.

Le statistiche dei giocatori chiave

Nel Villarreal, uno dei giocatori di spicco è sicuramente Georges Mikautadze.

Il georgiano, 25enne attaccante, ha già accumulato esperienza nelle sei presenze stagionali, totalizzando 386 minuti sul campo con una media di 6.67. Ha segnato 2 gol e fornito 1 assist, dimostrando una certa pericolosità offensiva con 11 tiri totali di cui 7 nello specchio della porta.

Risalta anche Gerard Moreno, che in 178 minuti giocati su 3 presenze finora, ha un rating medio di 7.03. Con 1 gol e un contributo decisivo nei passaggi chiave (6 key passes), Moreno è un asset importante per il Submarino Amarillo.

Altro elemento da seguire è Nicolas Pépé, centrocampista che ha partecipato a 10 match per un totale di 656 minuti. La sua valutazione media di 7.27 è il riflesso della sua efficacia: con 2 gol, 1 assist e 24 passaggi chiave, rappresenta un contributo continuo nel gioco offensivo del Villarreal.

Dalla parte del Rayo Vallecano, sarà importante tenere d'occhio Jorge de Frutos. Con una valutazione media di 7.37, il suo impatto è evidente: 4 gol e 1 assist in 9 partite. Ha una grande capacità di influenzare positivamente gli attacchi della squadra di Vallecas, rendendolo uno dei giocatori più pericolosi di questo inizio stagione.