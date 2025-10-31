Domenica 2 novembre il palcoscenico del London Stadium ospita una sfida che promette grandi emozioni: West Ham contro Newcastle, valida per la decima giornata della Premier League 2025/26. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 15, con entrambe le squadre pronte a dar spettacolo per migliorare i rispettivi posizionamenti in classifica. Tra i protagonisti della sfida ci sarà l'attaccante tedesco Nick Woltemade del Newcastle.

Le probabili formazioni di West Ham-Newcastle

West Ham (3-4-3): Aréola; Max Kilman, Wan-Bissaka, Todibo; Andrew Irving, Tomáš Souček, Diouf, Kyle Walker-Peters; Bowen, Paquetá, Summerville.

Newcastle (4-3-3): Nick Pope; Sven Botman, Malick Thiaw, Dan Burn, Trippier; Lewis Miley, Joelinton, Guimarães; Anthony Gordon, Woltemade, Jacob Murphy.

Quote di West Ham-Newcastle: favoriti i Magpies

I bookmaker vedono il Newcastle come favorito in questa trasferta: William Hill quota la vittoria degli ospiti a 1.65, il pareggio a 4.00 e la vittoria dei padroni di casa a 4.80.

Anche Bet365 offre linee simili, con il segno 1 del Newcastle a 1.62, un pareggio a 4.00 e il successo del West Ham valutato a 5.25.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Il West Ham conterà sulla verve di Jarrod Bowen, attaccante che ha una media di 3 reti nelle prime 9 gare di campionato.

Bowen è un elemento chiave del tridente offensivo degli Hammers, con 13 tiri totali di cui 9 nello specchio. Inoltre, ha contribuito con un assist e brilla per la sua precisione nei passaggi, con 189 completati.

Accanto a Bowen, Crysencio Summerville cerca punti di riscatto. Il giovane olandese ha un bilancio meno prolifico con nessuna rete fino ad ora, ma offre una presenza costante nelle avanzate, avendo partecipato a 7 partite. Con la sua agilità nei dribbling, 10 su 21 tentativi riusciti, potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Callum Wilson è un altro elemento da tenere d'occhio per il West Ham. Nonostante i soli 237 minuti giocati, ha trovato la rete in una occasione.

Per il Newcastle, occhi puntati su Nick Woltemade. Il ventitreenne tedesco, forte dei suoi 198 cm, sfrutta spesso la stazza per imporsi nel gioco aereo e nel reparto avanzato. Ha già 4 reti all'attivo e ha dimostrato freddezza dal dischetto segnando un rigore.