Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il presunto stallo fra la Juventus e Kenan Yildiz per quanto concerne il rinnovo di contratto del turco, avrebbe convinto il Chelsea a farsi avanti per il talento classe 2005.

Juventus, stallo per il rinnovo con Yildiz: il Chelsea fiuta la possibilità di inserirsi nella trattativa

In casa Juventus si respira un’aria di attesa e tensione attorno al futuro di Kenan Yildiz, uno dei talenti più brillanti della nuova generazione bianconera. Il giovane attaccante turco, classe 2005, è al centro di un vero e proprio braccio di ferro con la società per il rinnovo del contratto, che al momento sembra essere entrato in una fase di stallo.

L’entourage del giocatore avrebbe manifestato la volontà di prolungare di un solo anno un accordo già lungo e che segna la data 2030, ma chiedendo in cambio un significativo aumento dell'ingaggio. La Juventus, dal canto suo, non sarebbe contraria a premiare le prestazioni del ragazzo, ma resterebbe ferma su cifre più contenute rispetto a quelle richieste dal suo staff. Una distanza economica che, al momento, blocca ogni possibile accordo.

In questa situazione di incertezza si sarebbe inserito il Chelsea, sempre attentissimo ai movimenti dei giovani talenti europei. Il club londinese, noto per la propria politica di investimenti mirati sui prospetti del futuro, avrebbe messo gli occhi su Yildiz considerandolo il profilo ideale per il progetto tecnico di Enzo Maresca.

I “Blues”, forti di una disponibilità economica ben superiore rispetto a quella bianconera, non avrebbero problemi a soddisfare le richieste dell’entourage del turco, sia in termini di stipendio che di prospettive di crescita.

Juve, un contratto da prolungare per evitare che le sirene dalla Premier League diventino troppo suadenti

Ma il Chelsea non è solo. Da tempo, anche l’Arsenal segue con attenzione il numero 10 della Juventus, inserendolo nella propria lista di potenziali obiettivi. I “Gunners”, del resto, hanno già dimostrato più volte di essere pronti a investire cifre importanti pur di assicurarsi i migliori giovani in circolazione.

La Juventus, di fronte a questo doppio interesse proveniente dalla Premier League, sa bene di non poter temporeggiare troppo.

Il rischio concreto è che il richiamo del campionato inglese diventi una sirena irresistibile per Yildiz, che potrebbe essere sedotto dalla prospettiva di un ingaggio più alto e da una vetrina internazionale di primissimo livello.

Per questo motivo, nelle prossime settimane la dirigenza bianconera sarà chiamata a rompere lo stallo e a trovare una soluzione che possa blindare uno dei talenti più promettenti del proprio vivaio, evitando che il futuro di Yildiz prenda la direzione di Londra.