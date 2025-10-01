Nelle scorse ore, il giornalista Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e, parlando della stella della Juventus Kenan Yildiz, ha sottolineato come potrebbe esprimersi al meglio lasciando il club bianconero e approdando in una squadra di livello internazionale.

Juventus, Zazzaroni: 'Yildiz in una grande squadra come il Real Madrid farebbe ancora meglio'

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di TMW Radio e, riferendosi alla Juventus, ha detto: "Openda? Può essere una soluzione, ma al posto di Yildiz. Il turco però adesso è l’uomo a cui hanno affidato tutte le responsabilità e in una grande squadra come il Real Madrid renderebbe ancora meglio.

Nella Juventus, secondo me, lo hanno fin troppo caricato di oneri ed è costretto ogni settimana ad accendere la luce e inventare i numeri necessari per far vincere la Vecchia Signora”.

Zazzaroni, restando in tema Juventus ma parlando del suo allenatore bianconero, ha detto: "Tudor si sta incartando: io preferirei vederlo fare una scelta netta, ad esempio per l’attaccante. Openda, secondo me, non è un centravanti e tra Vlahovic e Jonathan David deve prendere una decisione. Il serbo, criticato nell’ultima partita con il Verona, non ha ricevuto un pallone giocabile. Ricordo la gara con l’Inter e come l’ha affrontata la Juventus: tutti dietro e ripartenze. Vlahovic arretrava solo per aiutare i compagni e non svolgeva realmente il suo ruolo.

Per me, comunque, Vlahovic resta più forte del canadese, e non lo dico solo io ma anche i numeri".

Infine, Zazzaroni ha concluso il suo intervento parlando della Roma e del tecnico Gasperini: "Gian Piero non ha mai avuto una vocazione difensiva. Poi è chiaro che, se deve gestire una squadra che in attacco ha le polveri bagnate, si adatta a quello che ha. È normale che, a oggi, non vediamo ancora la Roma di Gasperini, ma resta comunque una formazione che corre tanto. Credo che, allo stato dell’arte, sia normale che i giallorossi soffrano quando incontrano una squadra piena di energie come il Verona. Meno male per loro che in porta hanno un fenomeno come Svilar. Gli scaligeri domenica hanno messo in seria difficoltà la formazione capitolina e non solo meritavano il pareggio, ma forse anche qualcosa di più.

Quello a cui assistiamo oggi, però, non è il calcio di Gasperini: in questo momento lui ha soltanto l’obiettivo di fare punti".

Juventus, l'intenzione è quella di blindare Yildiz

In merito alle parole di Zazzaroni su Yildiz, l'intenzione della Juventus sarebbe del tutto opposta rispetto alle parole del giornalista: il club bianconero avrebbe la ferrea volontà di blindare il turco fino al 2031, offrendogli un rinnovo di contratto con un significativo aumento di stipendio.