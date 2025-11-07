Il Volksparkstadion di Amburgo si prepara ad ospitare una sfida classica del calcio tedesco nella decima giornata della Bundesliga 2025/26. Sabato 8 novembre, alle ore 15:30, l'Amburgo ospiterà il Borussia Dortmund.

Le probabili formazioni di Amburgo-Borussia Dortmund

Scendendo nel dettaglio tattico, ecco le probabili formazioni delle due compagini:

Amburgo (3-4-2-1): Fernandes; Vušković, Elfadli, Remberg; Sambi Lokonga, Mikelbrencis, Miro Muheim, Philippe; Dompé, Königsdörffer.

Borussia Dortmund (3-4-3): Gregor Kobel; Anton, Bensebaini, Anselmino; Felix Nmecha, Pascal Groß, Beier, Yan Couto; Adeyemi, Guirassy, Chukwuemeka.

Quote di Amburgo-Borussia Dortmund: i favori del pronostico

Il Borussia Dortmund ha i favori del pronostico per questo match, come evidenziato dalle quote dei principali bookmaker. William Hill quota la vittoria degli ospiti a 1.67, mentre il successo casalingo dell'Amburgo è offerto a 4.33 e il pareggio a 4.00.

Anche Bet365 quota il Dortmund vincente a 1.67, con una leggera differenza per l’Amburgo a 4.50 e il segno X a 4.33.

Le statistiche dei protagonisti attesi: Dompé, Königsdörffer e Adeyemi

Lo spettacolo in campo sarà garantito da diversi protagonisti, sia da una parte che dall'altra.

Nell'Amburgo, Jean-Luc Dompé si è finora fatto notare con una valutazione media di 7.35 in 552 minuti giocati. Ha segnato 2 gol su 13 tiri totali, molti dei quali nello specchio della porta, e si presenta quindi come una seria minaccia per la difesa del Dortmund.

Ransford-Yeboah Königsdörffer offre stabilità e grinta all'attacco di casa. Tuttavia, la sua media di 6.47 e l'assenza di gol o assist testimoniano una stagione fin qui sottotono, lasciando spazio per un potenziale riscatto nella prossima partita.

Dall'altro lato, i riflettori del Borussia Dortmund saranno puntati su Karim Adeyemi, che forte di una valutazione rilassante vicini ai 7.03 presenti possibilità di azione. Con 2 gol e 1 assist già al suo attivo, Adeyemi ha il talento e la velocità per destabilizzare le difese avversarie; il suo recente stato di forma lo rende uno dei giocatori da tenere d'occhio.