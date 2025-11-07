Il Volksparkstadion di Amburgo si prepara ad ospitare una sfida classica del calcio tedesco nella decima giornata della Bundesliga 2025/26. Sabato 8 novembre, alle ore 15:30, l'Amburgo ospiterà il Borussia Dortmund.

Le probabili formazioni di Amburgo-Borussia Dortmund

Scendendo nel dettaglio tattico, ecco le probabili formazioni delle due compagini:

Amburgo (3-4-2-1): Fernandes; Vušković, Elfadli, Remberg; Sambi Lokonga, Mikelbrencis, Miro Muheim, Philippe; Dompé, Königsdörffer.

Borussia Dortmund (3-4-3): Gregor Kobel; Anton, Bensebaini, Anselmino; Felix Nmecha, Pascal Groß, Beier, Yan Couto; Adeyemi, Guirassy, Chukwuemeka.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 10
07/11/2025 20:30
Werder Bremen
VS
VfL Wolfsburg
08/11/2025 15:30
1899 Hoffenheim
VS
RB Leipzig
08/11/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
1. FC Heidenheim
08/11/2025 15:30
Hamburger SV
VS
Borussia Dortmund
08/11/2025 15:30
Union Berlin
VS
Bayern München
08/11/2025 18:30
Borussia Mönchengladbach
VS
1.FC Köln
09/11/2025 15:30
SC Freiburg
VS
FC St. Pauli
09/11/2025 17:30
VfB Stuttgart
VS
FC Augsburg
09/11/2025 19:30
Eintracht Frankfurt
VS
FSV Mainz 05

Quote di Amburgo-Borussia Dortmund: i favori del pronostico

Il Borussia Dortmund ha i favori del pronostico per questo match, come evidenziato dalle quote dei principali bookmaker. William Hill quota la vittoria degli ospiti a 1.67, mentre il successo casalingo dell'Amburgo è offerto a 4.33 e il pareggio a 4.00.

Anche Bet365 quota il Dortmund vincente a 1.67, con una leggera differenza per l’Amburgo a 4.50 e il segno X a 4.33.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
9
9
0
0
33 / 4
29
27
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
9
7
1
1
19 / 10
9
22
W
W
W
D
W
3
Borussia Dortmund
9
6
2
1
15 / 6
9
20
W
W
L
D
W
4
VfB Stuttgart
9
6
0
3
14 / 10
4
18
L
W
W
W
W
5
Bayer Leverkusen
9
5
2
2
18 / 14
4
17
L
W
W
W
W
6
1899 Hoffenheim
9
5
1
3
18 / 15
3
16
W
W
W
L
D
7
1.FC Köln
9
4
2
3
16 / 12
4
14
W
L
D
W
L
8
Eintracht Frankfurt
9
4
2
3
22 / 19
3
14
D
W
D
L
W
9
Werder Bremen
9
3
3
3
13 / 17
-4
12
D
W
D
W
L
10
Union Berlin
9
3
2
4
11 / 15
-4
11
D
L
W
L
D
11
SC Freiburg
9
2
4
3
11 / 13
-2
10
D
L
D
D
D
12
VfL Wolfsburg
9
2
2
5
11 / 16
-5
8
L
W
L
L
L
13
Hamburger SV
9
2
2
5
8 / 15
-7
8
L
L
L
W
D
14
FC Augsburg
9
2
1
6
12 / 21
-9
7
L
L
D
W
L
15
FC St. Pauli
9
2
1
6
8 / 18
-10
7
L
L
L
L
L
16
Borussia Mönchengladbach
9
1
3
5
10 / 18
-8
6
W
L
L
D
L
17
FSV Mainz 05
9
1
2
6
10 / 17
-7
5
D
L
L
L
L
18
1. FC Heidenheim
9
1
2
6
8 / 17
-9
5
D
L
D
L
W

Le statistiche dei protagonisti attesi: Dompé, Königsdörffer e Adeyemi

Lo spettacolo in campo sarà garantito da diversi protagonisti, sia da una parte che dall'altra.

Nell'Amburgo, Jean-Luc Dompé si è finora fatto notare con una valutazione media di 7.35 in 552 minuti giocati. Ha segnato 2 gol su 13 tiri totali, molti dei quali nello specchio della porta, e si presenta quindi come una seria minaccia per la difesa del Dortmund.

Ransford-Yeboah Königsdörffer offre stabilità e grinta all'attacco di casa. Tuttavia, la sua media di 6.47 e l'assenza di gol o assist testimoniano una stagione fin qui sottotono, lasciando spazio per un potenziale riscatto nella prossima partita.

Dall'altro lato, i riflettori del Borussia Dortmund saranno puntati su Karim Adeyemi, che forte di una valutazione rilassante vicini ai 7.03 presenti possibilità di azione. Con 2 gol e 1 assist già al suo attivo, Adeyemi ha il talento e la velocità per destabilizzare le difese avversarie; il suo recente stato di forma lo rende uno dei giocatori da tenere d'occhio.
